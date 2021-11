Több várt beruházás is folyik Újszentivánon

Folyamatosan zajlanak a felújítási munkálatok Újszent­ivánon. A temetőben több, régóta várt fejlesztés valósul meg, és a település rossz állapotban lévő járdaszakaszait is kijavítják, a lakosság kérésének megfelelően.

A temető felújítása és a kijelölt járdaszakaszok kijavítása is ön­­erőből történik. A temető esetében összesen 35 millió forintot fordít az önkormányzat a beruházásra.

– A fejlesztés során az utca­front kerítése megújul, belső sétányt alakítunk ki a kerítéssel párhuzamosan. Padokat is kihelyezünk, valamint a kommunális hulladék elszállítását megkönnyítő út épül. A lakosok kérésére urnás temetésre alkalmas urnamezőt alakítunk ki, valamint növénytelepítés és fásítás is szerepel a beruházási listán – mondta Kovács Gábor, a település projektmenedzsere. Hozzátette, az adott kerítésszakaszokat elbontották, és kovácsoltvas jellegű kerítést helyeznek el. A kivitelezés várhatóan december 31-én befejeződik be.

Több járdaszakaszt is felújítottak a településen az elmúlt hetekben.

– Néhány hete a képviselő-­testület tagjai bejárták a lakosság által jelzett járdaszakaszokat. Figyelembe vették az útszakaszok forgalmi terheltségét is, amely fontos szempont volt a felújítási rangsor kialakításánál. A beruházásra a képviselő-testület döntése értelmében 6 millió forintos keretösszeget biztosít az önkormányzat – tette hozzá a projektmenedzser. Nemrég el­­készült például az Újvilág, valamint a Petőfi utca kijelölt szakasza. A következő lépésben a település temploma és a helyi élelmiszerbolt közötti járdaszakaszt újítják föl. Akárcsak a temető esetében, a járdaszakaszok fel­­újítási munkálatai is várhatóan december 31-én fejeződnek be.