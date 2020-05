Többen tanulnak szakmát szeptembertől a közoktatásban

A középfokú oktatásban továbbtanulók csaknem kétharmada a megújuló szakképzést választotta. A szegedi szakközépiskolákban sokan jelentkeztek az informatikai szakirányokra, de népszerű a közgazdasági ágazat, valamint az új szakirányokkal megújuló turizmus-vendéglátás is.

A nyolcadikosok 42,1 százaléka technikumban, 35,8 százaléka gimnáziumban, 20,3 százaléka szakképző iskolában, 1,4 százaléka pedig szakiskolában folytathatja a tanulmányait. Ez azt jelenti, hogy az ősztől induló technikumi képzést közel 34 ezer diák választotta, ami sokkal nagyobb szám, mint az előző másfél évtizedben bármikor – derült ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményéből.

Négy osztállyal többen jelentkeztek

– A Szegedi Szakképzési Centrum iskoláiban idén 5074 jelentkezést adott be 1842 diák. Az országos tendenciának megfelelően nálunk is jelentősen nőtt az érdeklődés a korábbi évekhez képest. Arányokat tekintve, centrumszinten, 4 osztálynyival több a jelentkező – tájékoztatott Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója. Hozzáfűzte, sokan jelentkeztek idén is az informatikai szakirányokra, de népszerű a pedagógia, a sport, a közgazdasági ágazat, valamint az új szakirányokkal megújuló, turizmus-vendéglátás is.

Új szakmaiképzés-kínálat

Kiemelte, hogy az új szakképzési rendszerben a szakmai tartalmak megújultak, átalakultak, a 21. század elvárásainak megfelelő szakmaiképzés-kínálat alakult ki.

– Több olyan piacképes szakmát kínálnak iskoláink a kor kihívásainak megfelelő szakmatartalommal, amelyek korábban más elnevezéssel forogtak a köztudatban. Ilyen a gépjármű-mechatronikai technikus, korábbi nevén autószerelő, az ipari informatikai technikus, korábbi nevén műszaki informatikus. Erdélyi Margit hangsúlyozta az orientációs osztály népszerűségét is. A nyolc osztályt elvégzetteknek – nem kötelező jelleggel – orientációs osztályokat hoznak létre. Ezekben egy év alatt nem az általános iskolai hiányokat akarják pótolni, hanem a gyerekek kompetenciáit fejleszteni, amire a további tanulást rá lehet építeni.

Ösztöndíjat is kapnak

Az új szakképzési struktúrában a mostani szakgimná­ziumok ötéves technikummá, a szakközépiskolák pedig hároméves szakképző iskolákká alakulnak. Így 5 év alatt érettségit és szakmát szerez a technikumba beiratkozó diák, és könnyebbé válik számára a szakirányú felsőoktatásba való bejutás. Piacképes szakmát szerez, gyakorlatorientált képzésben vehet részt, vállalati körülmények között tanulhatja a szakmát. A centrum vezetője azt is elmondta, hogy a régió munkaerőpiaci igényeihez igazítva indítják a képzéseiket és az első évtől kezdve minden szakmában ösztöndíjban részesülnek a tanulók, amelyet tanulmányaik előrehaladtával munkabér válthat fel.