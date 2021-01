Többféle adó is csökken

Számos változást hozott az adózásban és az ügyintézésben is az új év, a legtöbb rendelkezés az állampolgároknak könnyebbséget jelent, ilyen az új jótállási szabályzat és az illetékmentesség is. Összegyűjtöttük a legfontosabb módosításokat, melyek január 1-jétől léptek életbe.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Adók

Idéntől az újlakás-értékesítések áfájának mértéke öt százalékra csökkent, a csokkal történő lakásvásárlás esetén pedig nem kell illetéket fizetni.

A pálinka bérfőzetése és magánfőzése évi 86 liter párlatig adómentes.

A magánszemélyek félmillió forint helyett egymillió forintig igényelhetik a 12 havi automatikus részletfizetési kedvezményt.

A kisvállalati adó mértéke 11 százalékra csökkent, és a bevételi értékhatár hárommilliárd, a kilépési pedig hatmilliárd forintra nőtt.

Megszűnt a fejlesztési tartalék tízmilliárd forintos felső határa, így a nyereség teljes összegéig érvényesíthető az adókedvezmény. A fejlesztési adó kedvezményét a kisvállalkozások már akár 200 millió forintos, a középvállalkozások pedig 300 millió forintos beruházás esetén igénybe vehetik.

Nyugdíj

Január 1-jétől három százalékkal emelkedett az öregségi nyugdíj, az özvegyi nyugdíj, a szülői nyugdíj, az árvaellátás, a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság is. Szintén 2021-től indul a 13. havi nyugdíj visszaépítése is, ezáltal egyheti plusznyugdíjat kapnak az érintettek most februárban a megemelt alapnyugdíjon felül.

Keresetkorlát

Elfogadta az Országgyűlés azt a törvénymódosítást, amellyel január 1-jétől keresetkorlát nélkül dolgozhatnak a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők. A könnyítéssel, a szabályozás egyszerűsítésével és az adminisztratív terhek csökkentésével ösztönzi a kormány a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását.

Jótállás

Január 1-jétől a megvásárolt, 10 ezer és 100 ezer forint közötti árucikkekre a továbbiakban is egy, de a 100 ezer forintnál drágábbakra már két, a 250 ezer forint fölöttiekre pedig három évig érvényesíthetjük jótállási igényünket.

Továbbá a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a vásárló a szervizelés miatt nem tudja használni készülékét.

A jótállási idő csak azután folytatódik, amikortól a termék ismét működőképes.

Tojás

A vásárlók és az ágazati szereplők pozitív visszajelzései alapján az Agrárminisztérium január 1-jétől újabb termékköröknél teszi kötelezővé a származási információk jelölését. A jövőben már az ömlesztett formában értékesített tojások esetében a származási országot szövegesen is fel kell tüntetni a termék közelében. Illetve az ország zászlaját is kötelező megjeleníteni az eladás helyén.

Útdíj

Az autopalyamatrica.hu honlapon közzétett információk szerint a személygépkocsikra az éves autópálya-matrica 44 660 forint, a megyénkénti 5200 forint, a tíznapos 3640 forint, a havi 4970 forint lett. A D2 díjkategóriában (hétnél több személy szállítására alkalmas jármű, tehergépkocsi 3,5 tonnáig és lakókocsi) heti 7270 forintba, a havi 9930 forintba, az éves 44 660 forintba, míg a megyei 10 390 forintba kerül. Az áremelések az inflációt követik.