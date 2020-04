Többnyelvű táblák, matricák a mindent elborító szemét ellen

Már nemcsak a szemétgyűjtő konténerek, de a figyelmeztető táblák és a négy nyelven figyelmeztető matricázott feliratok is a helyükre kerültek a Makót Maroslelével összekötő út mentén. A falu polgármestere ezektől reméli, hogy a jövőben a külföldi autósok nem szórják szét a szemetet.

Táblákat készíttetett a maroslelei önkormányzat a Makó és Maroslele közötti út mentén elhelyezett szemétgyűjtő konténerekhez, ez utóbbiakra pedig figyelmeztető matricákat – tájékoztatta lapunkat Drimba Tibor, a falu polgármestere. Mint beszámoltunk ró­­la, az út, illetve a vele párhuzamosan futó kerékpárút mentén folyamatosan gyűlik a hulladék. Elsősorban a sztrádára, illetve onnan visszafelé tartó külföldi autósok szabadulnak meg ott fölös terhüktől. Amikor Drimbát tavaly októberben Maroslele első emberévé választották, ez volt az első problémák egyike, amellyel megkeresték a község lakói.

Drimba Tibor már tavaly azt mondta, szerinte néhány kukával és figyelmeztető táblával meg lehetne oldani a problémát. Az ötletet a testület is elfogadta, így kibéreltek két konténert egy ezzel foglalkozó cégtől, és februárban ki is helyezték ezeket. Az 1100 literes konténereket a legszemetesebb helyeknél állították fel, az út faluhoz kö­­zelebbi szakaszán. Ezeket havonta egyszer ürítik, darabját ötezerért. A költséget a maroslelei önkormányzat vállalta.

A falu első embere most arról tájékoztatott bennünket, hogy a konténerek mellé tervezett és készíttetett piktogramos táblákat a napokban ki is helyeztek. A szemétgyűjtőkre ragasztott matricákról pedig azt mondta, ezek négy – magyar, román, né­­met és angol – nyelven kérik az arra járókat, oda helyezzék el hulladékukat.

Az önkormányzat egyébként szemétszedő akciót is tervezett, de a járványveszély miatt ez el­­maradt. Drimba megjegyezte: most amúgy nincs sok hulladék szétszórva, de ez alighanem annak köszönhető, hogy a határzár miatt nem járnak külföldiek az úton. Hogy mennyire válnak be a felmatricázott, táblákkal megjelölt konténerek, az igazából a rendkívüli helyzet után fog kiderülni.