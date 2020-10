Tök jól néz ki a Fő utca Csongrádon!

Ha valaki még nem vette volna észre az időjárásról, hogy bizony itt az ősz, annak az alábbi kedves installáció biztosan eszébe juttatja:

Kacifántos ruhába öltöztetett figurák üdvözlik a város főutcáján sétálókat, körülöttük pedig dísztökökkel, szalmabálákkal és virágokkal kel életre az őszi világ.

A hangulatos dekorációt ismét a csongrádi nyugdíjas pedagógusok hozták össze, akik már tavaly ősszel és tavasszal is díszbe öltöztették a Fő utcát. A munkájukkal elégedett a közönség, sőt, mintha még a Szőke Tisza szobor is elismerően sandítana hátra a válla felett a szalmabálákon üldögélő takaros figurákra és a hátuk mögött álló társaikra. És ha már egy kőszobrot így elbűvölt a látvány, akkor az arra járó csongrádiak is biztosan megállnak egy pár percre, hogy alaposabban szemügyre vegyék a dísztökökkel ékített utcadíszítést.

Nem árt lassítani a tempón, érdemes megszakítani a sétánkat és odafigyelni a részletekre is: a fák ágai között suhanó boszorkány a közelgő Halloweent idézi, az egyik figura zsebéből pedig két üveg kandikál ki: az egyik címkéje szerint maga a fertő, a másik pedig – e vírusterhes időkben mi más is lehetne – a fertőtlenítő.