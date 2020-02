Törpe víziló a babamérlegen – Fotók, Videó

A fehérfejű selyemmajom és a matakó után újabb állatkölyök született a Szegedi Vadasparkban, mégpedig egy törpe víziló. Tigi és Chipo harmadik borja január 20-án jött a világra, szépen fejlődik, csütörtökön állatorvosi vizsgálaton esett át.

Szerencsésen indul az év a Szegedi Vadasparkban: a fehérfejű selyemmajom és a matakó után újabb állatkölyök született. Tigi és Chipo, a két törpe víziló harmadik borja január 20-án jött a világra, az anyaállat már tapasztalt szülőként, gondosan neveli a „kislányt”. A kis víziló csütörtökön állatorvosi vizsgálaton esett át: nem sokkal születése után lemérték, azóta nem volt elválasztva az anyjától. A vizsgálat idejére elkülönítették, amit az anya jól viselt, de a kicsi eléggé meg volt szeppenve. Itt tekinthető meg a videó róla.

Egyedi azonosítót kapott

Egy babamérlegre tették rá törölközőbe fogva, de még így is ficánkolt rendesen, és a hangját is kieresztette. – Nedves, síkos és kapálózik, ezért grammra pontosan nem tudtuk lemérni a súlyát, 14-15 kiló lehet – mondta el Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója a vizsgálat után. A kis víziló mikrocsipes jelölést is kapott – megtudtuk, a fajtamentő program keretén belül minden állatot egyedi azonosítóval látnak el. Miután minden szükséges vizsgálatot elvégzett Szőke István, a vadaspark állatorvosa, a kicsit újra összeeresztették az anyjával. Rögtön beköltözött Tigi hasa alá, miközben az almát falatozott. Most még anyatejen él, de később ő is répán, almán, szénán nő majd kétmázsásra – születése óta máris megháromszorozta a súlyát.

Magányos, vért izzad és veszélyeztetett

Közben Veprik Róbert azt is elmesélte, miért nagy dolog egy törpe víziló születése. Veszélyeztetett fajnak számít: mindössze 2000-2500 példány élhet még eredeti nyugat-afrikai élőhelyükön. Viszonylag későn, a 20. század elején fedezték fel, jó ideig nagyobb rokonai, a nílusi vízilovak növendék változatának hitték. A nílusi csordában él, a törpe víziló viszont magányos állat. A nőstény felneveli a kölyköt, de elválasztás után külön utakon járnak. Nagyobb rokona ideje nagy részét a vízben tölti, a törpe víziló viszont inkább a víz közeli erdőkben, a szárazföldön. A verejtékmirigyei olajszerű anyagot választanak ki, ami óvja a bőrét az élősködőktől és a kiszáradástól. Ez a folyadék színtelen, ám a bőr felszínén narancssárga-­vöröses színt vesz fel, majd bebarnul. Úgy néz ki, mintha vért izzadna az állat.

Még nem tudni, hol lesz az otthona

A törpe vízilovakat a Vadaspark fajmentő tenyészprogram (EEP) keretében tartja és szaporítja. Jelenleg európai állatkertekben 128 példány él, a nemrég született, egészséges nőstény is egy másik állatkertben kap majd helyet, ahogy a testvérei. Fél-egy éves korában lehet elválasztani az anyjától. Addigra az is kiderül majd, hol lesz az új otthona.