Törvényszerű, hogy összezárva a konfliktusok is felerősödnek

A családi életet is megviseli a koronavírus-járvány: a karanténba zárt szülők és gyerekek között törvényszerűen megnő a konfliktusok száma. A helyzetet azonban fel lehet használni a kapcsolatok megerősítésére is, ehhez pedig a szakember szerint mindössze annyi kell, hogy idejében felismerjük, mikor indulnak el rossz irányba a dolgok.

Vagy a születések száma nő meg a karanténidőszak után, vagy a válásoké – tartja mostanában a mondás, és ha belegondolunk, sok igazság van ebben. A koronavírus miatti óvintézkedések teljesen új élethelyzetbe kényszerítették a családokat: egymással összezárva, ugyanakkor másoktól elszigetelve éljük mindennapjainkat. Ez pedig számos kihívás elé állít bennünket.

– Az emberek többségének fontos, hogy ki tudjon mozdulni, impulzusokat tudjon gyűjteni. Ezek most hiányoznak, ami az idő előrehaladtával olyan hiányérzetet okoz, ami kibillent bennünket lelkileg – beszélt a mostanában zajló lelki folyamatokról Mihalec Gábor párterapeuta.

– Én ma­­gam is önkéntes karanténban élek hetek óta a családommal, az első negatív hullámon pedig ennek köszönhetően már túl is vagyok. Saját példámból is tudom tehát, hogy a legfontosabb ilyenkor, hogy felismerjük, ha megborult az egyensúlyunk, hiszen saját magunkért mi vagyunk a felelősek. Ha pe­­dig ez megtörtént, tudjunk is kezdeni valamit ezzel a helyzettel – fogalmazott.

Énidővel tölthetők fel a lemerült elemek

A sándorfalvi szakember elmesélte, számára az első jel az volt, hogy elérzékenyült filmeken. Amikor pedig már azt is észrevette, hogy sokkal sértődékenyebbé vált feleségével és lányával szemben, tudta, hogy elérkezett a félrevonulás ideje.

– Ha felismertük, hogy baj van, kényeztessük magunkat olyasmivel, ami jólesik. Én a közeli erdőben tettem egyedül nagy sétákat, illetve elmentem biciklizni. De elég lehet ilyenkor az is, ha az ember kicsit félreteszi a munkát, és elkezd mondjuk so­­rozatokat nézni. A lényeg, hogy azt érezzük, valami jó is történik körülöttünk. Ezzel ugyanis fel lehet tölteni a le­­merült elemeket. Erre a célra egyébként csábítónak tűnhet az alkohol is, főleg, hogy most nem kell idegenek előtt megjelennünk, ez azonban nem oldja meg a problémákat. Sőt: inkább szembefordít a családdal, hiszen tompítja a problémamegoldó képességünket, a humorérzékünket és a kreativitásunkat – hangsúlyozta a párterapeuta.

Fejlődést vagy rombolást hozhat a vírus a kapcsolatokra

Mihalec Gábor szerint azonban önmagunk kényeztetése nem elég: fontos, hogy a családtagok meg is tudják beszélni a problémákat.

– A vagdalkozás nem vezet sehova. Őszintén kell tudni beszélgetni az érzéseinkről, hiszen csak így kaphatunk támogatást. Nem baj, ha nem tudjuk megfogalmazni tökéletesen a mondandónkat, a lényeg, hogy tudassuk: szükségünk van egy kicsit több odafi­gyelésre. Így a konfliktu­sok nem tudnak elmérgesedni. Nem szabad elfelejteni: a kis mag, amit elzárunk a másik elől, egy idő után elkezd nö­vekedni. Ha pedig vastag fa nő ki belőle, már nagyon nehéz vele mit kezdeni – mondta.

A párkapcsolatokat a szakember szerint a mostani helyzet vagy megerősíti, vagy megviseli. – Lehetőséget kaptunk az ugrásszerű fejlődésre vagy a rombolásra. A kérdés, hogy mit akarunk. Az emberi termé­szet sajnos olyan, hogy zsigerből a negatív irányba indulunk el. Feszültek vagyunk, hiszen aggódunk egészségi állapotunk miatt, és hiányoznak a barátokkal való társas kapcsolatok. Erre pedig úgy reagálunk, hogy beszólogatunk azoknak, akikkel össze vagyunk zárva. Biztos, hogy problémáink vannak, ha már azokat a szavakat is kimondjuk, amivel tudjuk, hogy a má­­­­siknak fájdalmat okozunk, vagy ha fontosabb a saját igazunk, mint hogy a probléma megoldódjon. Ilyenkor tudni kell megálljt parancsolni a folyamatnak, és kimondani: nem így akarunk élni. Sokkal egyszerűbb azonban már korábban meghozni a tudatos döntést, hogy eleve a pozitív irányba indulunk el – hangsúlyozta Mihalec Gábor.

Otthon is kell a napirend

Ebben fontos szerepe van például annak, hogy ne hagyjuk el magunkat. – Ha az otthonlétet arra használjuk, hogy hajnalig filmezzünk, és aztán a fél napot átaludjuk, biztos, hogy szétcsúszik az életünk. Ahogyan akkor is, ha munka közben azon gondolkozunk, miért nem töltünk több időt a családdal, miközben amiatt is lelkiismeret-furdalásunk van, hogy nem dolgozunk eleget.

Otthonunkban is meg kell te­­hát teremteni a napirendet, amiben a munka és a család egyensúlyát megtaláljuk. És ki kell mondani: a gyerekek mellett legyen párkapcsolati idő is, az énidő mellett ugyanis a miidő is legalább olyan fontos. Szerepeljen a napirendben a pá­­rok beszélgetése is, sőt időnként az intimitásra is teremtsünk lehetőséget. Lehet, hogy mindez az elején mesterkéltnek tűnhet, de csak hasznára válhat a kapcsolatoknak – foglalta össze a legfontosabb teendőket a szakember.

Az összezártság egybefog vagy szétválaszt

Egy kutatás az 1989-es Hugo hurrikán kapcsán olyan párokat hasonlított össze, akiknek a természeti csapás sújtotta te­­rületen karanténban kellett eltölteniük huzamosabb időt, olyanokkal, akiknél nem volt összezártság. Eredményeik sze­­rint az összezártságban élő párok között a következő év­­ben megemelkedett a válások száma, ugyanakkor azok között, akik együtt maradtak, több ember házasodott össze, majd több gyerekük született, mint a másik csoport tagjainak. A választás a miénk most is: akár a kapcsolatunk javítására, a családi élet optimalizá­lására is fel lehet használni a következő, kényszer szülte hó­napokat. És mindez csupán egy kis odafigyelésbe kerül.