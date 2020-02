Tóth Ferenc újra pecázna a víztározón

Egykor horgásztóként szolgált az a náddal benőtt, elhanyagolt víztározó a Palotai út mellett, amelyet most – nosztalgiázni vágyó horgásztársaival együtt – újra szeretne használatba venni a makói Tóth Ferenc. Saját költségükön rendbe is hoznák – kérdés, hogy mit szól az ötlethez az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság.

– Így néz ki most – mutat körbe szomorúan a Palotai út mentén, a Száraz-ér melletti egykori horgásztónál Tóth Ferenc. Most víz csak a középső részen, kis területen van, egyébként az egészet benőtte a nád. Lepusztult a környéke, a tavat körülvevő töltés útja is. Egyébként egy mesterséges tóról van szó, ami még a termelőszövetkezeti időkben épült – egész pontosan a Lenin nevét viselő téesz építtette a nyolcvanas évek elején. Alapterülete 13-15 hektár. Az eredeti elképzelés szerint öntözési célokra, kiderült azonban, hogy erre nem alkalmas, mert ha több millió köbméternyi vízzel teljesen feltöltik, ereszti a vizet. De az is, hogy ha csak kisebb mennyiségű víz van benne, akkor nem – és horgásztónak kiváló.

Ma már nehéz elképzelni, de a tó körül egykor óriási élet volt, nyüzsögtek a pecások. Volt itt faház, még szemétgyűjtő edények is. A ma hetvenes éveiben járó Tóth Ferenc egy időben, 1995-től 2003-ig bérlője volt ennek a tónak, de külföldre ment dolgozni, és már nem tudott vele foglalkozni. Most azért keresett meg bennünket, mert mint fogalmazott, horgásztársaival együtt szeretné újra horgásztóként hasznosítani.

– Makón nincs hasonló méretű tó. Most, a nyugdíjas éveinkben szeretnénk itt egy kicsit nosztalgiázni – mondta. Azt is hozzátette: saját költségükön vállalnák a rendbehozatalát, a nád kiirtását, sőt, a környék, az út felújítását is. Ha szükséges, készek hivatalosan egyesületet alapítani. Ehhez tudomásuk szerint minimum 10 fő kellene – ehhez képest közel ötvenen vannak.

Megkérdeztük az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, van-e módjuk a nosztalgiázni vágyó makói öreg horgászoknak, hogy valamilyen formában ismét birtokba vehessék, horgásztóként használhassák a jelenleg lepusztult tavat. Amint választ kapunk kérdéseinkre, visszatérünk a témára.