Tovább folytatják a tanyák villamosítását, bővítik a játszóteret, fitneszparkot építenek, szigetelik az óvodát Székkutason

Szél István, Székkutas polgármestere termékenynek és izgalmas évnek nevezte 2019-et. A település fejlődése idén is lendületben lesz. Utat, játszóteret, fitnesz­parkot építenek, folytatják a tanyafejlesztési projektet. Szigetelik az óvodát, és remélik, nyer a belvízrendezési pályázatuk is.

– Számos nyertes pályázatunkat valósíthattuk meg tavaly. A polgármesteri hivatalunk 71 millió forintból újult meg. A hivatallal szembeni piacot 58 millió forintból alakítottuk ki. Az ott lévő üzletek egységes megjelenést kaptak, és újakat is építettünk. Ugyancsak jelentős beruházásnak számít a művelődési ház födémszigetelése, tetőcseréje, ami 57 millió forintba került. Az egészségházunk másfél millió forintból gazdagodott új eszközökkel – mondta Szél István.

A polgármester beszélt ar­­ról is, hogy a zártkerti programban 7,7 millió forintot nyertek, amiből utat asz­faltoztak a település kül­területén, Kakasszéken.

– 2020-ban tovább javítjuk a temető környékén az infrastruktúrát. Már korábban elkészült a temetőig vezető út felújítása, most folytatjuk a temetőtől a Pusztaszéli útig. A nagyjából 1 kilométeres szakasz húszmillió forintba kerül. A temető előtti parkolót is tovább fejlesztjük, amire 5 millió forintot fordítunk. Ugyanilyen összegből kültéri fitneszparkokat építünk. A sportcentrum területén 6,8 millió forintból bővítjük a játszóteret – mondta a polgármester.

Székkutason tovább folytatódik a tanyafejlesztési program. Korábban már volt egy ilyen projektjük, ami kilenc tanyát érintett. Egy tanyába áramot vezettek, nyolcba pe­­dig napelemeket telepítettek. Az önkormányzat most is összefogta a fejlesztésben érintett tanyákat, ahol 92 millió forint összeértékben végeznek majd napelemes és napkollektoros beruházásokat. A projekt kilencvenszázalékos támogatottságú, vagyis a tanyatulajdonosoknak mindössze 10 százalékot kell állniuk. A 92 millió forintos projekt során összesen harmincnégy tanya kap napelemeket, 7-nél áramot kötnek be. A pályázat elbírálás alatt áll.

– Az idei terveink között szerepel az óvoda 5,3 millió fo­­rintos felújítása. Ebből a forrásból a régi épületet szigeteljük. A belvízrendezési pályázatunk harmadik ütemének pozitív elbírálásában is reménykedünk, ami 200 millió forintos fejlesztés – emelte ki Szél István.