Tovább maradnak a dugók az utakon

Egyre több az autó Szeged út­jain, emiatt pedig gyakoribbakká váltak a közlekedési dugók. A csúcsforgalomban kötélidegek kellenek ahhoz, hogy valaki a város egyik pontjáról a másikba eljusson.

– Európa-szerte azt mutatják a felmérések, hogy egyre több időt töltünk dugóban. Budapest mellett Kecskeméten és Debrecenben naponta akár egy órát is, és Szeged is kezd ehhez felzárkózni – mondta el lapunknak Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezető igazgatója.

14 ezerrel több autó

Az elmúlt évtizedben jelentősen bővült a szegedi gépkocsiállomány. Míg 2008-ban 46 ezer 719 autót tartottak nyilván a városban, tavaly már 60 ezer 523 darabot. De ehhez jönnek még azok, amelyekkel a környékbeli településekről ingáznak az emberek.

Kinőtték a várost

– Az a baj, hogy a város útjai már szűkösek erre a forgalomra. Munkanapokon délelőtt 7 és 9 óra között, délután pedig 16-tól 18 óráig között kritikus a helyzet. A Belvárosi hídnál rendszeresen az újszegedi Sportcsarnokig torlódnak az autók, de más főútvonalakon is mindennaposak a dugók – folytatta Bobkó Attila, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közlekedési osztályának elnöke.

Lépcsőzetes iskolakezdés

– A jelzőlámpák átprogramozásával csak kismértékben lehetne javítani a helyzeten, de egy idő után újból kialakulnának a dugók. Minden városban szembe kell nézni azzal a dilemmával, hogy mit kezdjenek a csúcsforgalommal. Segíthetne a lépcsőzetes iskola- és munkakezdés, de erre egyetlen magyar városban sincs példa – nyilatkozta Németh Zoltán Ádám. Az SZKT közösségi közlekedés és vasútbiztonsági vezetője szerint vagy együtt élünk a torlódásokkal, vagy valamilyen formában korlátozni kell a gépkocsihasználatot és a felhasználóknak más, kisebb helyhasználatú közlekedési módot, például kerékpárt vagy közösségi közlekedést ajánlunk.

Nincs új a nap alatt

– A Times of London 1894-ben arról írt, hogy ha nem változik a helyzet, London minden utcáját 1950-re 270 centiméter magasan elborítja a lócitrom. Az akkori közlekedési káosznak az vetett véget, hogy a lovakat a gépkocsik váltották fel – emlékeztetett Majó-Petri Zoltán. Szerinte most is egy technológiaváltás előtt állunk: 5–10 éven belül a magyar utakon is megjelenő önvezető járművek szüntethetik meg a torlódásokat.