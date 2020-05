Tovább várat magára a Sínpár sor felújítása

Tavaly november végén ke­­resték meg lapunkat a kle­belsberg­telepi Sínpár sor lakói azzal, hogy szerintük járhatatlan az útjuk.

Nyáron poros, télen, esős időben balesetveszélyes. Cikkünk kapcsán kiderült, hogy a településrész utcája nem a város tulajdona, hanem a magyar államé. A vagyonkeze­lőtől arra a kérdésünkre, hogy ki a felelős az út javításáért, idén januárban azt a választ kaptuk, hogy a helyi közutak a települési vagy a területi önkormányza­tok tulajdonában vannak, ezért átadják a városnak az utca tulajdonjogát.

A szegedi önkormányzat lapunk kérdésére akkor azt válaszolta, hogy a költségvetés elfogadását és a tulajdonjog átvételét követően lehet felújítani az útszakaszt, a korszerűsítésre vonatkozó terv már elkészült. Az utcában lakó Törökné Nagy Erika nemrégiben újabb fotókat küldött, arról, hogyan is néz ki egy esős nap után az utcájuk. – Semmi változás nem történt azóta, az út egyre rosszabb, a járdán mindenütt bokáig érő vízben tudunk csak végigmenni. A legrosszabb az, hogy még csak választ sem kapunk, már az is megnyugtatna minket, ha tudnánk, hogy mire számíthatunk – részletezte Erika.

Közben ezen a héten elkezdődött az az egész nyáron át tartó utcafelújítási program Szegeden, amelyben összesen tizenöt helyszínen újítanak föl valamivel több mint három kilométernyi utcát, utcaszakaszt. Ezek között nem szerepel a Sín­­pár sor. Simon-Fiala Donát, a városrész önkormányzati képviselője kérdésünkre elmondta, Klebelsbergtelepen az Örvény és a Sziget utcát újítják fel. Az augusztusig tartó programban a Sínpár sor még nem szerepel, bízik benne, hogy mihamarabb az itt lakók kérése is teljesül.