Továbbra is fertőtlenítik a megyei közterületeket

Bár jelentősen enyhültek a koronavírus-járvány miatti korlátozások, továbbra is be kell tartani bizonyos szabályokat. Kisteleken új időpontokat kell kérni a szakrendelésekre, és ezt a települést már hétszer fertőtlenítették le. Mától Nagymágocson is kinyitnak a parkok.

A hétvégén sem regisztráltak új koronavírusos beteget Csongrád megyében. Továbbra is 114 igazoltan fertőzött embert tartanak nyilván, Csongrád most az ötödik legfertőzöttebb megye az országban. Viszont – ahogy máshol – itt is jelentősen enyhítettek a vírus miatt elrendelt korlátozásokon. Néhány fontos szabály azonban megmaradt. Így a boltokban és a tö­­megközlekedési eszközökön továbbra is kötelező szájmaszkot, vagy valamilyen, arcot el­­takaró sálat vagy kendőt vi­­selni.

Marad néhány fontos szabály

A 65 évesnél idősebbek az élelmiszerüzleteket, drogériákat, gyógyszertárakat még mindig csak 9 óra és 12 óra között látogathatják. Ekkor mások nem lehetnek az üzletben. Azok, akik megszegik a továbbra is érvényben levő szabályokat, szabálysértést követnek el, a rendőrség megbüntetheti őket.

Mától pedig már a megyei vendéglátóhelyekre is be lehet menni, nemcsak a teraszokra, vi­­szont be kell tartani egymástól a másfél méteres távolságot.

Makón a hétvégén a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai lefertőtlenítették a város mind a 17 játszóterét. A kormányzati döntésnek kö­szönhetően mától kezdve a szabad téren lévő vidéki játszóterek megnyithatnak – írta közösségi oldalán Farkas Éva Erzsébet.

Figyeljenek a higiéniára

– Arra kérjük az itt élő családokat, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a személyes hi­­giéniai szabályok, illetve a járvány­ügyi óvintézkedések betartására – hívta fel a figyelmet a makói polgármester.

Hétfőtől ismét látogathatók Nagymágocson a közterek és a parkok. A játszóterek közül a Czikora-sarkit, a Szentesi útit és az ótompaháti játszóteret is birtokba vehetik a gyerekek. A Jókai utcai játszóteret azért nem lehet még használni, mert ott jelenleg veszélyessé vált fákat vágnak ki – tudtuk meg Szebellédi Endre polgármestertől.

A piacot is permetezték

A koronavírus-világjárvány alatt hetedszer fertőtlenítettek a közelmúltban Kisteleken, több helyszínen, az önkormányzattal együttműködve a helyi polgárőrök. A piac belső terét és környékét permetezték először, majd az Egészségügyi Központnál és a mentőállomásnál folytatták.

Ugyancsak kisteleki hír, hogy a május 4-e előtti, szakrendelésekre, vérvételre vagy röntgen vizsgálatra kért időpontok törlődtek a rendszerből, mostantól csak a mától ka­­pott időpontok érvényesek. Szakrendelésekre, vérvételre és röntgenvizsgálatra csak telefonon lehet jelentkezni.