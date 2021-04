Továbbra sem kedvezőek a járványügyi adatok

A járványügyi adatok továbbra sem kedvezőek, bár az új fertőzések száma Makón is csökken. Hétfőtől ismét nyilvánosak lesznek a szentmisék a Szeged–Csanádi Egyházmegye templomaiban. A járvány terjedésének megelőzése érdekében elmarad az áprilisi dorozsmai kirakodóvásár.

Ezt ne hagyja ki! Százezres fizetéscsökkentéssel riogatja Dobrev Klára az ápolókat

Kiss-Rigó László szeged–csanádi püspök rendelkezése alapján hétfőtől ismét nyilvánosak lesznek a szentmisék az egyházmegye templomaiban. A közösség tagjaitól továbbra is kérik, hogy az egészségügyi előírásokat tartsák be. A liturgiák kezdési időpontjáról a plébániák honlapjáról tájékozódhatnak az érdeklődők.

A járvány terjedésének megelőzése érdekében elmarad az áprilisi dorozsmai kirakodóvásár – közölték a szervezők.

A vásárt eredetileg minden hónap második vasárnapján szokták megtartani. A mostani tervek szerint a következő vásár május 9-én lesz. A járványügyi adatok továbbra sem kedvezőek, bár az új fertőzések száma Makón is csökken, mondta el szokásos heti sajtótájékoztatóján Farkas Éva Erzsébet. A polgármester szerint jó hír, hogy a kedden zárult oltási héten minden eddiginél több ember kapott az országban védőoltást, az oltási kedv pedig a városban és országosan is nő. Egyúttal ismét arra kérte a makóiakat, hogy aki még nem tette meg, az regisztráljon a védőoltásra.

A Makó híradó tudósítása szerint jelenleg hatósági házi karanténban 142 ember van a városban, közülük 71 igazoltan koronavírus-fertőzött, ám a helyi szakmai stáb a húsvéti ünnepeken tett családi látogatások alapján a következő időszakban növekedésre számít.

Az elmúlt hétvégén Pfizer-­vakcinát vehettek fel a pedagó­gusok, az oltottsági arányuk Makón 70 százalékos, ennyien regisztráltak. Összesen 288 pe­­dagógust, óvodapedagógust és bölcsődei gondozót és 60 fő kisegítő személyzetet oltottak be. Egy újabb oltópontot is kialakítottak a városban, a szakrendelő intézetben. A kórháznál lévő oltóponton most napi szinten 400-500 embert oltanak be. A hajléktalanszál­lón is felvehették már a második oltást nemcsak az ott dolgozók, hanem az ellátottak is, derült ki a polgármester tájékoztatójából.