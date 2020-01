Továbbra sincs állandó vezetője a művelődési központnak

Többek között a közterületek átnevezését, a városi hetilap üzleti tervét és a Szentesi Művelődési Központ intézményvezetői pályázatát is tárgyalta legutóbbi ülésén a város képviselő-testülete.

Az egyik legizgalmasabb témát a művelődési központ adta: az intézmény élére már 2018 óta keresnek állandó vezetőt. Korábban három pályázat is eredménytelenül zárult, így most újra nekifutott a feladatnak az önkormányzat, immár jócskán megemelt fizetéssel csábították a leendő vezetőt. Most hárman is pályáztak, egyiküknek azonban nem volt meg a szükséges öt év szakmai gyakorlata, egy másik pályázó pedig nem jelent meg a személyes meghallgatáson, valamint hiányosan adta be az elvárt mellékleteket. Így egyetlen jelölt maradt, a művelődési központot tíz éven át vezető Varróné Szabó Ildikó. A képviselők vita és eszmecsere nélkül rögtön szavaztak: három igen, egy nem mellett azonban tizenegyen tartózkodtak, így érvénytelen volt a szavazás, továbbra sem lett állandó vezetője az intézménynek.

Annál hevesebb vita alakult ki az utcanevek megváltoztatása kapcsán, itt végül a baloldali többség akarata érvényesült. Másodszorra került a testület elé a városi hetilap üzleti terve, azonban erről sem alakult ki vita, és ismét nem fogadták el a tervezetet, így továbbra is kétséges, mi lesz a város egyetlen saját sajtótermékének a sorsa.