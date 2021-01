Tram-train: Melyik lenne a szó legjobb magyar megfelelője? – Szavazzon!

Nemsoká érkezik Vásárhelyre a tram-train, viszont a neve az nem magyar kifejezés. Vajon melyik verzió hangozna jól?

Január közepén megérkezik az ország első vasút-villamosa, a jövő ősztől Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő dízel-villamos hibrid tram-train. Lázár János nem is olyan régen osztotta meg a videót az érkező járműről. Egy jó ideje tram-trainként emlegetjük, mert egyelőre nincs rá jobb szavunk, ahogy anno a PayPass magyar megfelelőjéről is országos párbeszédet folytattak. A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda Szómagyarító weboldalán azonban öt megnevezést is javasolnak.

A portál segít megmutatni, hogy egy-egy idegen szónak mi a legnépszerűbb magyar megfelelője. Amikor rákerestünk a tram-train kifejezésre, meglepődve tapasztaltuk, hogy már nem is egy ötlet merült fel a magyarosítására. Eddig ezeket a választási lehetőségeket kaptuk.

Hogy idővel elterjed-e valamelyik a beszélőközösségben, azt egyelőre nem tudhatjuk. Persze elő lehet segíteni a terjedést azzal, ha használni kezdjük valamelyiket ezek közül. Itt merül fel a kérdés, hogy akarjuk-e használni akármelyiket? Vagy van jobb ötlete? Akkor megteheti a javaslatát EZEN A LINKEN.