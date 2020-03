Trianon emlékmű készül Székkutason

Trianon 100. évfordulójára szobrot készíttet a székkutasi önkormányzat. Egy két méter magas obeliszken két méter szárnyfesztávolságú turulmadár áll majd a 47-es főúttal párhuzamosan, a posta melletti területen, ahol egy parkot is kialakítanak. A szobrot június 4-én avatják fel.

– Idén lesz 100 esztendeje, hogy Magyarországra kényszerítették a trianoni békediktátumot, aminek súlyos, máig ható következménye, hogy országunk területének kétharmadát elveszítettük. A magyar lakosság egyharmada pedig az országhatáron túlra került. Képviselő-testületünk szeretne méltó módon megemlékezni a kerek évfordulóról, ezért egy Trianon emlékmű felállításáról döntöttünk – tudtuk meg Szél István polgármestertől.

Kiválasztották a szobrászművészt

– A szobrot Simor Márton szegedi szobrászművész készíti el. Két méter magas süttői mészkővel burkolt monolit beton obeliszken áll majd a bronz turulmadár, amelynek kitárt szárnyfesztávolsága két méter – említette meg a településvezető.

Harcosan tekint majd le

Az emlékmű megfogalmazásában és megjelenésében visszanyúl a 100 évvel ezelőtti ábrázolások hagyományaihoz. A székkutasiak turulmadara harcosan tekint majd le a nézőkre, de megjelenésében közelebb áll a kerecsensólyomhoz, vagy egy klasszikus sas megjelenéséhez, mint egy „démonikus” keselyű vagy griffmadár karakteréhez.

Adományokat várnak

A székkutasi Trianon emlékmű 7,6 millió forintba kerül, amiből 5,1 millió forintot az önkormányzat finanszíroz, a többit pedig adományokból gyűjtik össze. Az adakozások eredményeként a 2,5 millió forintból már 1 millió rendelkezésre áll. Az önkormányzat a 57400231-11143880-as számlaszámra várja a további adományokat. A számla tulajdonosa Székkutas. Azt kérik a közlemény rovatba írják be: Trianon. A polgármesteri hivatal házipénztárában is lehetőség van a felajánlások befizetésére.

A szobor alapozási munkálataihoz már hozzáláttak az önkormányzat szakemberei. A műalkotás körül egy parkot is kialakítanak. A szoboravató június 4-én lesz.