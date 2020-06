Trianon traumája ma is velünk él

Máig nem gyógyultak be azok a sebek, amelyeket a világtörténelem talán legsúlyosabb békeszerződése okozott Magyarországnak 1920. június 4-én. Száz évvel ezelőtt elvették hazánk területének több mint kétharmadát, ezáltal jogfosztott kisebbségi létbe került több millió magyar honfitársunk is. Trianon hatása ma is élesen érződik a Kárpát-medencei mindennapokban.

A magyarságra kényszerített békediktátumot a versailles-i Nagy-Trianon palotában, 1920. június 4-én, 16 óra 30 perckor írta alá két súlytalan magyar miniszter. Ezzel lezártuk az el­­ső világháborút, de az ország gyászba borult. A nemzetközi diplomácia legsötétebb napján megkíséreltek kivégezni egy ezeréves országot. Az antanthatalmak „projektje" végül nem lett sikeres: megmaradtunk, és nincs okunk a meghátrálásra száz év múltán sem. A veszteségek A világ legigazságtalanabb „bé­kéje" óriási területveszteséggel járt. A Szent Korona országa 324 411 négyzetkilométert tett ki, azaz a mai, 93 030 négyzetkilométeres állam területe a réginek mindössze a 28,6 százaléka. Románia, Csehszlovákia, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság kapta a legtöbbet, de Olaszország, a baráti Lengyelország és a korábbi szövetséges Ausztria is szerzett területet.

A majdnem 21 milliós lakosságból több mint 13 millió ember került új állam fennhatósága alá. A gazdasági veszteségek drá­mai­ak voltak: nyersanyagkészletek, természeti kincsek, ipari és mezőgazdasági létesítmények, és települések ezrei hullottak a megszállók ölébe. Gyönyörű természetes határunk, a Kárpátok 1500 kilométer hosszú félköríves koszorúja is elvesztette rendeltetését.