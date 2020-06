Trianoni emlékezés, csanádi ünnep

A Trianonra emlékező előző esti csöndes gyertyagyújtás és lovas felvonulás után Makón nem csak a békediktátum századik évfordulójáról volt szó: megünnepelték, hogy a megye felvette az egykori Csanád vármegye nevét is.

A makói központi megemlékezés a városháza előtti parkban kezdődött, ahol felvonták Csongrád-Csanád megye új zászlaját, s mellé természetesen a nemzeti lobogót is. A megyezászló megörökíti az egykori Csanád vármegye címerét is, ami fölött a jelenleg használatos Csongrád megyei látható, halványkék alapon. Az érdeklődők között sok olyan idős volt, aki még a régi, makói székhelyű Csanád vármegyében született, ezért szemmel látható meghatottsággal fogadták a megyei zászlót.

Eszmei kárpótlás

Az egykori megyeháza elől a tömeg a Petőfi parkba vonult, ahol a térségbeli polgármesterek, helyi és megyei képviselők társaságában Farkas Éva Erzsébet polgármester mondott beszédet. Emlékeztetett arra, hogy Makó számára is tragédia volt Trianon. – Június 4-e számunkra egyrészt fájdalmas emlékezés a gyászos, mérhetetlen veszteségeket megpecsételő békediktátumra, mely 63 vármegyénkből 53-at megcsonkított, emberi sorsokat szakított és tépett szét, virágzó gazdasági, társadalmi, kulturális, kereskedelmi növekedést sorvasztott el – mondta.

De azt is hozzátette: 2010 óta június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napjaként egységes magyar identitásunk megélésére, a határon túli magyar testvéreinkkel való szolidaritás kifejezésére is alkalmas. Mostantól pedig ráadásként annak az ünnepnapja, hogy az egykori Csanád vármegye neve újjászületik. – Ez eszmei kárpótlása is több mint ezer éves múltunknak, lokálpatriotizmusunknak, keresztény magyar és csanádi identitásunknak, értékeinknek, hagyományainknak. Eszmei kárpótlás és elégtétel 70 év után, az 1920-as és 1950-es megtöretésért – fogalmazott.

Zászló és emlékérem

Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke felidézte azt a folyamatot, amely Lázár János honatya javaslatával indult, majd a megyei közgyűlés, végül a Parlament szavazásával zárult. Ennek eredményeként hívják mostantól megyénket Csongrád-Csanádnak. Gémes Farkas Éva Erzsébetnek átadott egy új megyezászlót, a megyei közgyűlés egyik makói képviselőjének, Mágori Andrásnak pedig egy emlékérmet. Ez utóbbi egyik oldalán a régi és az új megyecímert örökíti meg, a másikon egy térkép látható, amely Csongrád és Csanád megyét ábrázolja, az egykori megyeszékhelyekkel, így Makóval együtt.

Nagy-Magyarország virágokból

A megemlékezés a Forgatós táncegyüttes trianoni témájú táncszínházi előadásával zárult, majd a résztvevők egy-egy – összesen száz szál – hófehér tulipánt helyeztek el a Petőfi parkban kialakított új trianoni emlékhelyen. Ennek középpontjában egy kopjafa áll, Szügyi László csanádpalotai fafaragó alkotása, talapzata pedig díszkőből és virágokból a történelmi, s benne a jelenlegi csonka Magyarországot formázza. Végül a székely himnusz is felhangzott.