Tudjuk, hogy tilos, mégis végigbiciklizünk rajta

Sokan megjegyzik, hogy a Kárász utcán egyre több biciklis száguld át. Holott ez a sétálóutcán teljesen szabálytalan.

Több olvasónk is panaszolta, hogy az ominózus központi utcán néha már-már veszélyes a gyaloglás, hiszen a biciklisek olyan nagy számban és sebességgel közlekednek, hogy egy lépés is elég a szerencsétlenséghez. Lapunk már tíz évvel ezelőtt is ugyanerről a problémáról számolt be, s azóta sem változott sok. Lehet, hogy unalmas, azonban amíg panasz érkezik, mi újra foglalkozni fogunk a témával.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon tényleg megnövekedett-e a tilosban kerékpározók száma, így megnéztük a helyszínt. Fotós kollégánknak elég volt néhány perc és már három tilosban közlekedő kerékpárost is lencsevégre kapott.

Ahogy azt a rendőrség munkatársai is megerősítették, az utca Széchenyi tér és Dugonics tér felőli végén, valamint a Kölcsey utca felől „Gyalogos övezet (zóna)” jelzőtáblák vannak kihelyezve. A Klauzál tér mindkét oldalán pedig „Kerékpárral behajtani tilos” jelzőtáblák találhatók.

Majoros Gabriella, gépjárművezető-oktató részletesen is elmagyarázta, hogy a „Gyalogos övezet (zóna)” jelzőtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok közlekedésére szolgálnak. Jármű közlekedése a gyalogos övezetben tilos.

– Ha a tábla alatt időszakot megjelölő kiegészítő tábla van – a jelzett időszakon kívül – az ott lakók járművei, illetőleg az út kezelője által kiadott engedéllyel rendelkezők járművei, valamint a kerékpárosok – a gyalogosok veszélyeztetése nélkül – legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek – tette hozzá a szakember.

Tehát a sétálóutca lényege, hogy a gyalogosok, felnőttek és gyermekek egyaránt biztonságosan, veszélytelenül sétálhassanak rajta.

Aki kerékpárral közlekedik, annak le kell szállnia, és tolnia kell a járművet. Ezt legtöbben valószínűleg e hosszú magyarázat nélkül is tudjuk, azonban könnyebb átsiklani a Kárászon mint tologatnunk a biciklinket. Egészen addig, míg meg nem ütjük a bokánkat…

A rendőrség munkatársai felhívták a figyelmet arra, hogy visszatérően ellenőrzik a helyszínt, és amennyiben szabálysértést vagy bűncselekményt észlelnek, intézkednek. A cél továbbra sem a büntetés, hanem a szabályszegések megelőzése.

A Kárászon zajló gyorsasági biciklizésnek azonban nem kell sok, hogy bajhoz vezessen. Ugyanez igaz több gyalogos övezetre és járdára is, amely kizárólag csak a járókelők számára van kijelölve.