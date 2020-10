Tudományos versennyel keresik a középiskolás tehetségeket

Ebben a tanévben is meghirdetik az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt. Egyénileg vagy kétfős csapatban pályázhatnak középiskolás fiatalok, határon túli magyar fiatalokat is beleértve. Az első három helyezett jelentős pénzjutalomban részesül, a verseny 1–3. helyezettjei száz többletpontot kapnak a 2021. évi felsőfokú felvételi eljárása során. A felkészítő tanárokat és az iskolákat is díjazzák.

Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató- vagy fejlesztő-, illetve tudományos munka terveivel. A kidolgozandó feladat legfeljebb kétoldalas tervét a www.innovacio.hu/nevezes oldalra kell feltölteni 2020. november 25-én 15 óráig.

A verseny részletes pályázati felhívása és a tanárok, iskolák jutalmazási feltételei a www.innovacio.hu/felhivas című oldalon olvashatók.

A szervezők értékelik többek között a probléma megközelítésének eredetiségét és kreativitását; a kidolgozás alaposságát, tudományos értékét, az önálló, saját munka kimutathatóságát, nyilvánvalóságát; és az eredmények észszerű és világos értelmezését. További információ e-mailben az [email protected] címen és a portál www.innovacio.hu oldalán érhető el.