Túlkínálat volt sertéshúsból a Mars téren – Fotók

Tömött húsos pultok, szép karaj és levescsont, minőségi marhanyak és teljesen normál üzletmenet jellemezte a szerdai Mars téri piacot. Baromfi is volt, főleg kacsa és pulyka, csirke kevésbé, mell szinte egyáltalán. Krumpli, hagyma is akadt bőven, a kisboltban is teljes a választék.

Ha nem üresek a Hungerit mintaboltjának pultjai, és nem csak kacsa van a kínálatban, első ránézésre semmi nyoma a járvánnyal kapcsolatos felvásárlási láznak Szegeden, a Mars téri piac nagycsarnokában. Annyira, hogy a szomszédos derekegyházi sertésvágóhíd mintaboltjának „kirakata” tömve volt mindenféle hússal, levesbe való csonttal és daráltat is lehetett kérni. És vevő sem volt mindig, egészen nyugodtan tudtunk beszélni az eladóval.

600 kiló egy nap

– 600 kiló húst adtunk el kedden, szerintem ennyi ma is meglesz, ez olyan karácsony előtti forgalom – mondta Héjja János hentes, és mutatja a pénztárgépet, hogy a 6 órási nyitástól 9-ig száz vevője volt. Megtudtuk tőle, sokan keresik mostanában az oldalast, és azt is, bőséges az utánpótlás húsból.

A tojásosnál sem volt sor, bőven győzte a vevőket a Kotogány család. Sík Márton többszörös világ- és Európa bajnoki érmes kajakos legkisebb fiával vásárolt és az első kérdése az volt, meddig áll el a tojás. Kiderült, ez a készlet április 12-ig, és ehhez nem is szükséges hűtőbe rakni.

Nagyanyáink tojása

– Nagyanyáink nyár végén, Nagyboldogasszony és Kisboldogasszony ünnepe között búzába vagy mészlébe tették a tojást, ami kibírta egészen karácsonyig is a hombárban. A parlagi tyúkok ugyanis nem tojtak télen – magyarázta Kotogány János, akitől megtudtuk, pénteken volt a legtöbb vásárlójuk, körülbelül húsvét előttit idéző, de nem rekord. Már túl vannak a csúcson.

Betértünk az egyik kisboltba is, és sorolni kezdtük, hogy rétesliszt, félfogós, hipó és ecet, amit nem találtunk a kertvárosban. Itt mindenre bólintott az eladó, Gyergyai Katalin, akinél gyakorlatilag csak az élesztő fogyott ki. Ezt a tojásosnál is emlegették és kolléganőm sem talált. Az eladó egyszerre csak egy vevőt engedett be – ott jártunkkor éppen Hegyi Sándornét szolgálta ki -, de nála sem volt sor.

Drágább a krumpli

Szép krumplit kínált az asztaloknál Kotogány Adrienn, viszik is tőle, bár 300 feletti a kilónkénti ár. – Azért ennyi, mert én is többért tudom csak beszerezni, a mélyponton volt 80 forint is, most 250 alatt nem nagyon találni – magyarázza Bera József. Hozzáteszi, a nagybanin nem is olyan régen 2400 forintért is adtak egy 20 kilós zsák krumplit, mára 220 körül van kilója.