Túrautat nyertek a természetbarátok

Megnyerte a szavazást, így megépítheti a megálmodott Maros menti túraútvonalat a Makói Természetbarát Sport­egyesület. A hónap végén munkához is látnak.

Bár hivatalosan még nem közölték az eredményt, Hajdu Gábor, a Makói Természetbarát Sportegyesület projektfelelőse úgy tudja, megnyerték azt a szavazást, amit a Tesco indított áruházaiban, hogy a vásárlók dönthessék el, az áruházlánc milyen közérdekű célokat támogasson. Négy hét alatt 15 ezer szavazatot kaptak – a természetbarátok mindenkinek hálásak, aki segített ezt elérni.

Mint megírtuk, a természetbarátok azt találták ki, hogy létrehoznak egy 14 kilométeres turistaútvonalat a Maros-parton Makó és Apátfalva között az ártéri erdőben, ahol jelenleg csak egy vadcsapás van, meglévő, részben tönkrement tanösvénnyel. Ráadásként ugyanitt digitális tanösvényt is létesítenek, azaz olyan mobiltelefonos applikációt készítenek, amellyel az előre megadott GPS-koordináták alapján érdekes információkat lehet letölteni gyaloglás közben a mobiltelefonra. Ilyen az országban még nem nagyon van sehol, csak hasonló városnézőtúrás mobilapplikáció. Ezzel a telefonfüggő fiatalokat is ki lehetne talán csalni a természetbe.

A szavazásnak köszönhetően 400 ezer forintot kapnak, és Hajdu azt mondja, ez az összeg elég is lesz az elképzelésük megvalósítására.

– A munkát március–április fordulóján kezdjük. Először a nyomvonalat meg kell tisztítani a kidőlt fáktól, az eldobott szeméttől, aztán tájékoztató táblákat kell készítenünk, illetve kihelyeznünk, s természetesen meg is kell jelölnünk az útvonalat – mondta. Az még nem dőlt el, hogy pontosan hol lesz a kiindulópont és a cél, de az már igen, hogy az út egy jelentős része a Maros-töltésen visz majd, hogy esős időben is lehessen túrázni.

Az egyesület mintegy három évtizede működik és jelenleg hetven igazolt tagja van.