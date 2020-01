Turistaútról álmodnak a természetbarátok

A Makói Természetbarát Sport­egyesület is jelentkezett a Tesco civil szervezeteket támogató pályázatára – jelezte lapunknak Hajdu Gábor, az egyesület vezetője.

Az áruházlánc olyan célokat támogat – körzetenként 100, 200, illetve 400 ezer forinttal –, amelyek az adott lakóközösség érdekeit szolgálják. A makói természetbarátok azt találták ki, hogy létrehoznak egy turistaútvonalat a Maros-parton Makó és Apátfalva között az ártéri erdőben, ahol jelenleg csak egy vadcsapás van, meglévő, részben tönkrement tanösvénnyel. Hogy a projekt tényleg ütős legyen, kitalálták azt is, hogy ugyanitt digitális tanösvényt is létesítünk, azaz olyan mobiltelefonos applikációt készítenek, amellyel előre megadott GPS koordináták alapján információkat lehet letölteni a mobiltelefonra – például: most egy poszátafészek alatt állsz, ennek a kismadárnak ilyen a hangja, és itt lenne egy kis kép és hangfájl. Ilyen az országban még nem nagyon van sehol, csak hasonló városnéző túrás mobil applikáció. Ezzel a mobilfüggő fiatalokat is ki lehetne talán csalni a természetbe. – Támogatásáról biztosított bennünket a Körös- Maros Nemzeti Park Igazgatósága is, amelynek a területén található ez az ösvény, úgyhogy benyújtottuk a pályázatot – mondta Hajdu Gábor.

A Tesco előzsűrije támogathatónak találta a projektet, így bejutott a 2. fordulóba, melyben két hódmezővásárhelyi projekttel versenyez. Az országot 61 körzetre osztották, ez az elképzelés az 59. körzetben verseng a többivel, ahol Makó és Hódmezővásárhely Tesco-vásárlóinak szavazata fog dönteni a pénz odaítéléséről. A január 20-tól február 16-ig tartó szavazási ciklusban a vásárlók kapnak egy kis korongot a pénztárban, és eldöntve, hogy melyik pályázatot tartják leginkább érdemesnek támogatásra, annak a szervezetnek a szavazatgyűjtő urnájába helyezhetik a szavazatukat jelképező korongot. – 100 ezer forintot már biztosan kézhez kap a szervezetünk, de úgy gondolom, hogy bár Vásárhelyen több, mint 60 ezren laknak, Makón pedig csak 27 ezren vagyunk, a mi tervünk több ember érdekeit szolgálhatja, futók, terepkerékpárosok, gyalogtúrázók, iskolai csoportok, sőt magyar, és külföldi, nálunk megszálló fürdőturisták számára is ajánlható – mondja Hajdu, aki az ötlet támogatását kéri a szavazó vásárlóktól.