Turizmus: türelemjáték zajlik

Lassan indul újra az élet az utazási irodák tapasztalatai alapján, a többség kivár a nyaralások szervezésével.

A helyzet azért is bizonytalan, mert a járvány által sújtott európai országok szigorú beutazási korlátozásokat jelentettek be az elmúlt hónapokban. Hiába akarna most valaki külföldre utazni, a turisták előtt a határok nagy része még a kontinensen belül is zárva van.

– A mi területünket, a turizmust érintette leghamarabb a kihirdetett veszélyhelyzet – mondta Nagy Ildikó, a vásárhelyi Utópia Utazási Iroda tulajdonosa

A Turisták kivárnak

– Az irodánknál csak nagyon kevesen mondták le az utazásukat. Aki lemondta, az inkább azért élt ezzel a lehetőséggel, mert szüksége volt a pénzre. A többség azt kérte, hogy tegyük át az utat nyár végére, augusztusra, vagy szeptemberre. A téli utazásfoglalások is beindultak nálunk, de még inkább az érdeklődés dominál. Többen kivárnak a vírushelyzet esetleges második hulláma miatt. Nagy Ildikótól megtudtuk, irodájuk hamarosan nyit a belföldi utak felé is.

– Az emberek folyamatosan érdeklődnek telefonon, e-mailben, illetve a közösségi oldalon, hogy mit gondolunk, mikor lenne érdemes utazni. Mi is szeretnénk egy konkrét dátumot, de egyelőre senki nem tud biztosat. Úgy érzem, a bizonytalanság miatt az utazni szándékozók már elengedték a nyarat – folytatta.

Nagy Ildikó érdekességként elmondta, annak ellenére, hogy Olaszországban nagyon sok áldozatot szedett a koronavírus, az utazni szándékozók nem „írták le” az egyébként köz­­kedvelt országot. Most kü­­lönösen Szicília iránt van érdeklődés. Ott különféle akciókkal nagyon várják a turistákat. Spanyolországra viszont most még nincs érdeklődés, az utolsó negyedévre sem.

Nem tudják, hogy mit hoz a jövő

A szentesi Alföld Travelnél csök­­kenő utazási kedvről számolt be Czesznak György ügyvezető igazgató, aki elmondta, voltak lemondásaik is, de sokan inkább őszre foglalták át a tavaszi utazásukat.

– Az utóbbi években a re­­pülős utak felé tolódott el a forgalom. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez változik-e a jö­vőben, és azt sem lehet megjósolni, hogyan fog változni az emberek utazási kedve. Júniusra még nem, de júliusra és augusztusra már bizakodva tekintünk – fogalmazott az utazási iroda vezetője.

Maradt még a szabadságból?

A Discos Tours utazási irodánál arról tájékoztattak, vegyes volt az emberek reakciója a világjárványra: akadnak optimisták is, akik az utolsó percig kivárnak, de olyanok is, akik inkább lemondták a tervezett utazásukat – utóbbiak között főleg azok, akik idősekkel együtt utaztak volna. Mint az irodától megtudtuk, a nyaralások foglalását a cégek szabadságolási politikája is befolyásolja. A szezon beindulását késő nyárra vagy ősz elejére várják.

Lezárt határok

A koronavírus-járvány miatt világszerte utazási korlátozásokat léptettek érvénybe az ál­­lamok. Az Európai Unión be­­lül is országok sora zárta le határait a turisták előtt, vagy 14 napos karanténra számíthat az, aki például Görögországba utazik. Az aktuális helyzetről, az utazási feltételekről indulás előtt, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatának honlapján tájékozódhatnak az utazni vágyók.