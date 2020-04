Tűzgyújtási tilalom van hazánkban

Az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.

A csapadékszegény időjárás miatt sok szabadtéri tűz volt az elmúlt napokban – közölte a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A tűzoltókat országosan idén már háromezer szabadtéri tűzhöz riasztották. Az elmúlt egy hétben Csongrád megyében Röszkénél égett a nádas egy hektáron, Deszknél szintén a nádas lángolt, ott egy hathektáros terület égett. Szintén a napokban Zsombón 400 négyzetméteren gyulladt meg az aljnövényzet. Nagylaknál, az országhatár közelében pedig egy ötezer négyzetméteres területet kellett eloltani a tűzoltóknak. Algyőn is égett a száraz fű a Déli útnál. Szerencsére ezekben a tüzekben senki sem sérült meg.

Jobban kell figyelni

A szabadtéri tüzek 99 százalékát emberi gondatlanság okozza. A katasztrófavédelem emlékeztetett, hogy megkezdődtek a kerti munkák, és sokan leégetik a tarlót, meggyújtják a száraz növényeket. A szabadtéri tüzek 45 százaléka kerti zöldhulladék égetése miatt alakult ki. Kerti zöldhulladékot csak ott szabad égetni, ahol ezt az önkormányzat kifejezetten erről szóló rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék égetésére vonatkozó rendelete, akkor az tilos, például Budapest teljes területén.

A belvárosban tilos

Az alapszabály szerint Szegeden sem szabad elégetni az avart, de vannak bizonyos kivételek. A belvárosban egyáltalán nem lehet égetni, azt javasolják, hogy inkább komposztáljon mindenki. A belvároson kívül március 1-től április 15-ig, valamint október 1-től november 30-ig szabad elégetni a faleveleket, de csak munkanapokon és szombaton. Az ingatlanon kizárólag az ott képződött avar és kerti hulladék égethető el.

A jelenleg is érvényes tűzgyújtási tilalom megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától – írta a katasztrófavédelem.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) minden nap értékeli a helyzetet, és miután egyeztetett a katasztrófavédelemmel, dönt a tilalom meghosszabbításáról vagy esetleg feloldásáról.

Büntetnek, ha muszáj

Azt is közölték, hogy a tarlók, nádasok leégetése milliós pénzbírsággal járhat. Az, aki a szabályokat nem tartja be, az okozott kár megtérítésén felül tűzvédelmi bírsággal is sújtható. Ha egy szabálytalan égetés miatt keletkezett tüzet a tűzoltóknak kell eloltaniuk, a bírság mértéke 10 ezer forinttól egészen 3 millió forintig terjedhet.

Az avartüzeken kívül a megyei tűzoltóknak el kellett oltaniuk egy szemetes konténert a szegedi Somogyi Béla utcában. Szintén Szegeden, egy Agyagos utcai társasházi lakás konyhájában gyulladt meg a tűzhelyen felejtett étel.

De történt egy baleset is. Személygépkocsi ütközött motorkerékpárral Makón, a Bolygó utcában. A balesetben egy ember sérült meg. Ugyancsak a makói Hosszú utcában egy leszakadt faág akadályozta a gyalogos közlekedést. a makói hivatásos tűzoltók láncfűrész segítségével távolították el az ágat.