Úgy gondolják, a férfilét része a borbélyhoz járás – Galéria

Volt idő, amikor a férfiaknak egyértelmű volt, hogy borbélyhoz járnak, majd a bajuszok és szakállak eltűnésével ez kiveszett a kultúránkból. Az elmúlt évtizedben viszont újra rátaláltunk. Gábor Tamás borbély, a Barber Shop Szeged ügyvezető igazgatója beavatott minket a szakma titkaiba.

A borbélykodás kifejezetten a fér­fiakról szóló szakma, hiszen jelenti a haj és az arcszőrzet ápolását is, de alapja a fodrászat. Fodrász szakképzettség szükséges hozzá, ez után továbbképzéssel válhat valaki borbéllyá.

Volt, van és ezután is lesz borbély

Gábor Tamás úgy látja, hogy tel­­jesen nem tűnt el a szakma maga, de hazánkban eléggé ki­kopott a köztudatból.

– Nagyjából 2014-ben nyílt az első modern barber shop Budapesten. Elsősorban a külföldi turistákat szerették volna kiszolgálni. Így kezdett el újra fellendülni ez a piac – magyarázta Tamás.

Modern társadalmunkban alapvető, hogy a férfiaknak is éppúgy van igényük a jól ápolt és stílusos külsőre, mint a hölgyeknek. Emiatt a borbélyság már egy fenntartható és a jövőben is létező szakma.

Kell valami plusz a szakmai tudás mellé

A Barber Shop Szeged 2015 szeptemberében nyitott. Tamáséknál a kezdetektől fogva azon volt a hangsúly, hogy megteremtsék a tökéletes, ápolt összhangot az arcon és a fejen, de ehhez természetesen mindig társult a vendég személyisége, fejformája és hajtípusa.

– Marketingdumának tűnhet, de a lényeg a modern úri­­emberek világának megteremtése és fenntartása, illetve a soha el nem múló férfiasság – mondta Tamás.

A borbélyüzleteknek, felkapottságuknak köszönhetően, ma már különlegesnek is kell lennie valamilyen formában, de a fő még mindig a szakmai tudás.

Motorosok és borbélyok

Az üzletük esetében pluszt je­­­­lent a kávézó, ami önmagában is megállná a helyét. Van az üzletben egy motor is, ezt egyébként használják is. Motorosbarát helynek is tekintik magukat, ugyanis úgy vallják, a motoros életérzés ugyanúgy a férfilét része, mint a borbélyhoz járás.

Közeli terveikben szerepel, hogy különböző eseményeket szervezzenek, amelyek a hely arculatához közel állnak. Így a közeljövőben várhatjuk tőlük a motoros és borbély témájú eseményeket.

– Nemcsak egy szolgáltatást nyújtó hely szeretnénk lenni, hanem az emberi kapcsolatok építése és ápolása éppúgy fontos számunkra is fontos szempont – mondta Tamás a borbélykultúráról.