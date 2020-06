Új aszfaltot kapott az Ocskó utca Kiskundorozsmán

Elkezdődött Szegeden az egész nyarat átölelő utcafelújítási program, amelynek során ti­­zenöt utca kap új aszfaltburkolatot.

Ezek mind lakóövezeti útszakaszok, egyik sem nagyforgalmú út. A fejlesztés a kiskundorozsmai Ocskó utcára is kiterjedt, ott már az új aszfalton közlekedhetnek a helyiek.

Mihálffy Béla önkormányzati képviselő lapunknak el­­mondta, ez volt az utolsó előtti olyan utca a városrészben, ahol még nem volt aszfalt.

– Az elmúlt tíz év alatt leg­alább tizenöt utcát aszfaltoztak le, legutóbb télen adtuk át a Vályogos utca egyik szakaszát, ahol korábban szintén kavicsos felületen kellett közlekedniük az ott élőknek. Az Ocskó utca ugyanilyen volt, most aszfaltot és szórt padkát kapott. A munkát egy helyi vállalkozó végezte el – számolt be a fejlesztésről lapunknak Mihálffy Béla.

Hozzátette, már csak a Vá­­lyogos másik része várat ma­­gára, de azon dolgoznak, hogy mielőbb rendbe tegyék ott is az utat.

Az Ocskóhoz hasonlóan a Bor utcát is az elsők között újították meg az elmúlt hetekben. Emellett a Kalász, a Bajnok, a Lőcsei, az Ungvári, a Műhely, a Tárogató, az Örvény, a Sziget, a Palánta, a Zombori és a Sipos Iván utca is járhatóvá válik. Felújítják még a Heller közt és a Zsukov teret is, így valamivel több mint három kilométernyi utcát, utcaszakaszt korszerűsítenek Szegeden.