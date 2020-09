Új bicikliutakról álmodik Makó

A makói önkormányzat tervei szerint a közeljövőben kerékpár­út épülne a Hosszú utcán, illetve a Maros-parti üdülőövezethez, de Makó-Rákosra is, ahonnan tovább lehetne kerekezni Pitvaros és Mezőhegyes irányába. Az elképzeléseket a napokban összegezték a megyei közgyűlés felkérésére.

Ha valaki Makóra látogat, szinte azonnal feltűnik neki, hogy mindenki kerékpárral közlekedik, és ennek megfelelően a bicikliutak hálózata is szinte átszövi a Maros-parti várost.

Becslések szerint a jelenleg 23 ezres lélekszámú településen több mint 11 ezer kerékpár van. Az első kerekezőknek szánt utat még a kétezres évek elején építtette a makói önkormányzat, méghozzá az akkoriban igen forgalmas 43-as főútvonal Aradi utcai szakasza mellé, miután egy kamion elsodort és halálra gázolt az úttesten egy bicikliző édesanyát. Azóta nagyon sok épült; van, amelyik minden egyéb forgalomtól elkülönült, önálló közlekedést tesz lehetővé a bringásoknak, és olyan is, melyet a járda vagy az autóút széléről választottak le. Van aszfaltozott és térköves is.

Több mint 22 kilométer

A lakott területen belüli makói kerékpárút-hálózat teljes hossza meghaladja a 22 kilométert. El lehet rajtuk jutni a város csaknem minden pontjára, még az ipari parkba és a gyárnegyedbe is. A legutóbbi új bicikliutat a Deák Ferenc utcán építették meg két évvel ezelőtt, amikor a könyvtár és környéke újult meg 2,66 milliárd forintból. Ez aszfaltozott és mintegy 600 méter hosszúságú. A környező települések közül a 43-as főútvonal mentén Kiszombor, illetve Apátfalva és Magyarcsanád, valamint Maroslele irányába épült ki ilyen összeköttetés.

További fejlesztések

A makói önkormányzat a na­pokban összegezte a megyei közgyűlés felkérésére a további fejlesztési elképzeléseket. Mágori András városüzemeltetési tanácsnoktól megtudtuk, a városon belül például a Hosszú utcán szeretnének építkezni – itt sokan járnak kerékpárral a városszéli üzemek irányába. Ezenkívül Gerizdes városrészt összekötnék a már meglévő Aradi utcai kerékpár­úttal, az Almási utcait pedig tovább­építenék a Sírkert és a Justh Gyula utca irányába. Ami pedig turisztikai szempontból is fontos: a Liget utca végétől indulva megteremtenék az összeköttetést a Maros-parti üdülőövezettel, ráadásul ezt az utat a vadászház érintésével kivezetnék Gerizdes felé.

Európai Uniós pénzből

Ami pedig a hosszabb távokat illeti, Makó-Rákost is összekötné a belvárossal egy új, 14 kilométeres kerékpárút, ami a másik irányba Pitvaros érintésével egészen Mezőhegyesig tartana – utóbbi a ménesbirtok miatt kedvelt turisztikai célpont.

– Így Csongrád-Csanád és Békés megye között is lenne összeköttetés – mondta Mágori, aki a megyei közgyűlésnek is tagja. A megálmodott beruházások költségeiről egyelőre korai lenne beszélni. Az biztos, hogy csak az utak megtervezése is milliós kiadást jelentene. Ehhez elsősorban európai uniós pályázati forrásokat szeretne felhasználni a makói önkormányzat.