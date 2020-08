Új bölcsit kaptak a kiszomboriak – Galéria

A régi, szűkös és korszerűtlen bölcsőde helyett mától az újba járhatnak majd a legkisebb kiszomboriak – az épületegyüttest a hétvégén adták át. Megnéztük – tágas és korszerű, szépen be is van rendezve.

Azért volt szükség az új bölcsődére, mert a régi épület már korszerűtlen volt, nem is lehetett volna bővíteni, miközben egyre több a gyerek – hangzott el az ünnepségen Szirbik Imre alpolgármestertől. Az új épületegyüttes két tagból áll, összesen 639 négyzetméteres: része a régi iskola is, amin teljes körű korszerűsítést végeztek, beleértve az energetikai korszerűsítést és a hőszigetelést, az ajtók-ablakok cseréjét és az akadálymentesítést is. A kiszolgáló helyiségek mellett 3 csoportszobát és tornaszobát tudtak kialakítani 40 férőhellyel – 34 gyerek és 11 dolgozó és 4 közfoglalkoztatott veszi mindezt birtokba. A pályázati forrásból erre a célra szánt 170 millió és a 32 milliós önrész a teljes beruházásra nem volt elég, ezért felvettek 100 millió forint hitelt is.

A nemzeti színű szalag átvágása előtt Lázár János országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a magyar kormánynak kiemelt célja a bölcsődei ellátást biztosítani minden olyan településen, ahol ezt a szülők igénylik. A szakszerű ellátásra a szakemberek szerint szüksége van a kicsiknek, de a dolgozni akaró édesanyák, édesapák is igénylik, hogy biztonságban tudják csemetéiket, amíg dolgoznak – és nem csak a nagyvárosokban.

– Egy közösség jövőjét csak fiatalokra, gyerekekre lehet építeni. Az idősek minden tiszteletet megérdemelnek, de az igazi kérdés az, hogy a fiatalok itt maradnak vagy kénytelenek lesznek elmenni. Ebben az összefüggésben nagyon fontos, hogy helyben milyen szolgáltatások elérhetőek – mondta Lázár.

Az új bölcsőde először ma fogad gyerekeket.