Új burkolatot kapott a terasz

Kisebb felújításon esett át pályázati forrásból a csanyteleki óvoda: elkészült egy régóta hiányzó korlát, és a terasz is új burkolatot kapott. A tervek szerint a terasz fedését is szeretnék megoldani, ehhez további pályázati forrásokat keres az önkormányzat.

Ezt ne hagyja ki! Üres lózunggá vált a baloldalon az antiszemitizmus elleni fellépés

– Az utóbbi időben több mint tizenegy millió forintot költöttünk az óvodánkra, ennek köszönhetően több helyiséget sikerült felújítani. Most a Magyar falu programban elnyert 7,8 millió forintos támogatásból a terasz újraburkolása készült el, és egy korlátot is elhelyeztünk – számolt be Erhard Gyula.

A település polgármestere elmondta, a régi óvodát még tizenkét éve újították fel és bővítették ki az új szárnnyal. A terasz burkolatát is akkor készítették el, de ez mára már kezdett felválni, ezért volt szükséges a kicserélése.

– A terasz mellől viszont hiányzott egy korlát, ezt most pótoltuk, mert balesetveszélyes volt, anélkül, leeshettek, leszaladhattak a gyerekek – tette hozzá.

Mint Erhard Gyula elmondta, a felújításnak köszönhetően lényegében egy új területet is nyertek a gyerekek, ahol saras időben is játszhatnak odakint. – Ez a rész tulajdonképpen színpadként is szokott működni, ott szokták tartani az óvodai rendezvényeket. Egy baj van vele, hogy nagyon odatűz a nap, ezért megpróbáljuk megoldani, hogy fedetté tegyük a helyet. Ehhez is keressük a pályázati forrásokat – mondta el a polgármester.