Új diákokat vár az MCC FIT Program

Robotépítés, laborkísérletek, tudatos táplálkozás – újra kitárja kapuit az iskola melletti tehetséggondozással foglalkozó FIT Program.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) égisze alatt megvalósuló Fiatal Tehetség Program öt éve karolja fel a kiemelkedő képességű felső tagozatos diákokat, és segíti elő a későbbi tudatos pályaválasztást. Az MCC tehetséggondozó pályaíve a felső tagozatosokkal kezdődik: a FIT jelenleg 7 városban biztosít élménypedagógiai foglalkozásokat ötödiktől nyolcadik osztályig.

A képzés különlegessége nem csupán abban rejlik, hogy szigorú tantermi körülmények helyett otthonosan kialakított oktatási terekkel várja a diákokat, hanem a kurzusválasztékban is. Olyan területek jelennek meg az oktatási programban, amelyekre kevés hangsúly jut az iskolában, ugyanakkor mindennapi életünket, jövőnket alapvetően határozzák meg. Fontos a játékosság és a gyakorlatközpontúság is: legyen szó robotikáról, egészségtudatosságról, médiaismeretekről, pénzügyi tudatosságról vagy épp a jövőkutatásról. Ezeken túl a személyiségfejlesztés is kiemelt célja a FIT-nek, erre szolgálnak a tanulásmódszertani, önismereti vagy érzelmi intelligenciát fejlesztő modulok.

A legjobbakat a hétvégi foglalkozások mellett beszédcentrikus angolórák is várják. A képzés sajátossága az is, hogy a kontaktalkalmakat elektronikus tananyagok kísérik, ezért nem is jelentett különösebb kihívást a digitális átállás sem tavasszal.

Ahogy a képzés szervezői elmondták, idén is több városban (Budapest, Veszprém, Szolnok, Pécs, Miskolc, Kecskemét), illetve a határokon túl, Beregszászban várják az ősszel ötödik osztályba lépő diákok jelentkezését, akik a program honlapján, a fit.mcc.hu oldalon regisztrálhatnak június 30-ig.

A képzés bővítése is a tervek között szerepel, így például Erdélyben az MCC Középiskolás Programja mellett a FIT Program is jelen lehet hamarosan.