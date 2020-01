Új előírások a foglalkoztatásban

A foglalkoztatás területét szabályozó munka törvénykönyvének változtatását hozta az egyik 2019. évi törvény. Találunk köztük a kismamák részmunkaidős foglalkoztatását könnyítő új előírásokat, emelkedik a kiszabható bírságok összege és szigorúbb lesz a versenytilalmi megállapodás.

– A foglalkoztató kötelessége, hogy a munkakörök megjelölésével tájékoztassa a dolgozót a teljes vagy részmunkaidős, illetve a távmunkamegoldásokról, valamint a határozatlan idejű foglalkoztatás lehetőségéről. Az alkalmazott ez alapján ajánlatot tehet munkaszerződése módosítására – írta minapi közleményében az EU-TAX.

Részmunkaidő

A könyvelési és adózási szakportál hangsúlyozta, a munkavállalónak a tájékoztatáson kívül is alanyi joga van arra, hogy úgymond követelje a részmunkaidős foglalkoztatást. Korábban a gyermek 3, mostantól 4 éves koráig – a dolgozó ajánlatára – kötelesek módosítani a munkaszerződést, a teljes „műszak” felének megfelelő részmunkaidősre. Amennyiben három vagy több gyermek van a családban, akkor ez a lehetőség 6 éves korig áll fenn.

A hallgatás ára

A munkáltató ellenértékért cserébe kérheti, hogy a távozó dolgozó ne tanúsítson gazdasági érdekét sértő vagy veszélyeztető magatartást, akár a munkaviszony megszűnését követő két évig. Erre a hétköznapokban gyakori megállapodásra a munka törvénykönyvének 228. paragrafusa ad lehetőséget. A hallgatásnak, illetve a konkurenciához igazolás tilalmának ára van, az ellenérték meghatározását nagyban befolyásolja a dolgozó képzettsége és gyakorlata.

Növekvő bírságok

Az ellenőrzések szabályai is változtak, a hatóság közigazgatási bírságot is kiszabhat a munkaügyi bírság mellett. Színlelt szerződésnél nincs mérlegelési lehetőségük, kötelezően bírságot kell kiszabniuk. A munkavédelmi hatóság jogköre erősödik a törvénymódosítás következtében, a maximális bírság összege a kétszeresére, 20 millió forintra nő. Ezen túlmenően a maximum 500 ezer forintos közigazgatási bírság mellé helyszíni bírságot is kiszabhat a munkavédelmi hatóság.