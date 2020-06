Új eszközök a járvány elleni védekezésben

840 millió forint értékben kapott és kap védekezéshez szükséges eszközöket az egyetem. Többek közt altatógép és nukleinsav-izoláló automata is szerepel az új gépek között. Az SZTE felkészült a dél-alföldi régió betegellátására.

Altatógépeket, ultrahang berendezéseket, mobil CT-t, nukleinsav-izoláló automata készülékeket és endoszkópot is kapott az elmúlt időszakban a járványügyi védekezéshez a Szegedi Tudományegyetem – derült ki az intézmény közleményéből.

A mintegy 840 millió forint értékű eszközöket szükség esetén a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ járványügyi egységeiben és az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet területén kialakított járványügyi ellátó központban alkalmazzák.

A tesztelés, a diagnosztika és az intenzív ellátás során is alkalmazzák az 57 millió forint értékben bérelt mobil CT-t, a 34 millió forint értékű vákuumos nukleinsav-izoláló automata készüléket és a 275 millió forint értékű altatógépeket is. Ezek mind a Szegedi Tudományegyetem járványügyi védekezését segítik a régióban.

Lengyel Csaba, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke emlékeztetett, a Kálvária sugárúti Járványügyi Központban 80, lélegeztetésre alkalmas ágy áll rendelkezésre, ezt szükség esetén 240-re tudják bővíteni, hiszen a legrosszabb forgatókönyvre is felkészült az egyetem.

A biztonságot tovább növeli, hogy a Szegedi Tudományegyetem, mint a Dél-Magyarország legmagasabb szintű és elsődleges betegellátó intézménye az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet területén is kialakított egy ellátóhelyet. Itt 118, lélegeztetésre is alkalmas ágy van, ez a kapacitás jelentősen bővíti azt a hátteret, ami a régió megnövekedett igényét is kiszolgálja – hangsúlyozta a Klinikai Központ elnöke.

Emellett a nem lélegeztetésre alkalmas, de a koronavírussal fertőzöttek számára elkülönített ágyak száma 1093, ebben nemcsak a Járványügyi Központ és az ELI ágyai, hanem más betegellátó egységekben felszabadított ágyak is benne vannak. Lengyel Csaba hozzátette, azt remélik, hogy nem lesz szükség a teljes kapacitás kihasználására.