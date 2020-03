Jövőre kezdődhet az építkezés a hódmezővásárhelyi kórházban

Két emeletet építenek a hódmezővásárhelyi kórház szakrendelőjére. Ha minden a tervek szerint alakul, 2022 nyarára készül el az 1,4 milliárd forintos beruházás, amit 100 százalékban pályázati forrásból valósítanak meg.

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (CSMEK) Hódmezővásárhely–Makó és a Szatmári Irgalmas Nővérek Egyesület (Szatmárnémeti) Ha­tékony Szűrési és Prevenciós Programok Fejlesztése és Teszte­lése” címmel nyert európai uniós pá­­lyázatot, összesen 9,266 millió eurót, amiből 7 millió 266 ezer euró Hódmezővásárhelyre és Makóra érkezik. A projekt egyik elemeként, legnagyobb vo­­lumenű beruházásaként, 1,4 milliárd forintból két emeletet építenek a vásárhelyi szakrendelőre. Oda költözik majd a gyermekosztály és a belgyógyászat.

Stabil alapokra építkeznek

– Mind a betegeknek, mind a betegellátásban részt vevőknek jobb körülményeket jelent majd az új épületrész – mondta Kallai Árpád, a CSMEK Hódmezővásárhely–Makó főigazgatója. – A közel 1,5 milliárd forint nagyon sok pénz, de ahhoz kevés lenne, hogy a mai építőipari árak mellett egy teljesen új épületünk le­­gyen. Amikor a járóbeteg-szakrendelő készült, úgy építtettük meg, olyan stabil alapokkal, hogy arra, ha lehetőség nyílik, további két szintet rá lehessen építeni. Ennek most jött el az ideje. A beruházással tömbösít­jük a kórházi aktív betegellátást. Könnyebb lesz az egyik osz­­tályról a másikra szállítani a betegeket, méghozzá zárt belső folyosókon, nem az udvaron át – emelte ki Kallai Árpád.

A két szint építésével a XXI. századnak megfelelő körülményeket teremtenek a két osz­­tály betegeinek. A gyermek­osztály 30-35 ágyas lesz, a bel­­gyógyászat pedig közel 40 ágyas. A belgyógyászaton egy szubintenzív részt is kialakítanak, ahová azok a betegek kerülnek, akik állapota súlyosabb, de nem igényel intenzív ellátást.

Nem luxuskórtermek, hanem jobb feltételek

– Kisebb ágyszámú kórtermek lesznek. Jelenleg a belgyógyászaton hatágyas kórtermeink is vannak. Az új belgyógyászaton 1-2-3-4 ágyasak lesznek, mindegyikhez tartozik majd egy fürdőszoba is. Így a betegeknek nem a folyosón kell a mosdót keresniük. Tágasabb, nyugodtabb körülményeket hozunk létre. A teljes épületben, a szakrendelőben is, meg lesz oldva a légkondicionálás.

Kallai Árpád hangsúlyozta, nem luxuskórtermek épülnek. Nem az fekszik majd például az egyágyas kórteremben, aki ezért pénzt fizet. Hogy kik ke­rülnek oda, azt a betegek állapota, illetve szakmai szempontok határozzák meg.

Egy év múlva kezdődik a kivitelezés

Az emeletráépítések engedélyes terve elkészült. A kiviteli tervekre most zajlik a közbeszerzés. Ha azok is elkészülnek, akkor a kivitelezésre írnak ki közbeszerzési eljárást. Kallai Árpád úgy számol, ha minden a tervek szerint alakul, akkor jövő tavasszal kezdődhet az építkezés.

– Remélem, 2021 tavaszán már arról számolhatunk be, hogy átadtuk az építkezési te­­rületet, bejöttek a daruk és dolgoznak az építészek. Nem lesz könnyű munka, hiszen egy „működő” épületre kell két emeletet húzniuk. Mostani kalkulációink szerint 2022 nyarán költöztethetjük az osztályokat az új helyre.