Új háziorvos is érkezik a felújított rendelőbe

Húszmillió forintból újítják fel Csanytelek háziorvosi és fogszakorvosi rendelőinek, valamint a védőnői szolgálatának is helyet adó épületet.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Húszmillió forintot nyert a csanyteleki önkormányzat az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére kiírt TOP-os pályázaton, az összegből folytatódik a rendelők felújítása, orvosi pihenőt alakítanak ki és az egyik szolgálati lakást is rendbe hozzák, emellett pedig új orvosi eszközöket is vásárolnak.A háziorvosi és fogszakorvosi rendelőknek, valamint a védőnői szolgálatnak is helyet adó épületet 2018-ban újították fel, most azokat a munkákat végzik el, amikre korábban már nem jutott keret.

Egy pihenőrészt fogunk kialakítani az orvosoknak öltözővel, mosdóval, zuhanyzóval, valamint az épület szennyvízhálózatát is részlegesen fel kell újítani, mert gyakran tapasztalható dugulás azon a részen, ahol a helyiségek hálózata találkozik.

A pályázatunk tartalmazza az egyik szolgálati lakás belső felújítását is, valamint több nagyon fontos eszközbeszerzést is: a második körzet rendelőjét teljesen felszereljük, de az elsőben és a fogorvosi rendelőben, valamint a védőnői szolgálatnál is cserélünk eszközöket

– tájékoztatott Erhard Gyula.

A település polgármestere elmondta, a két háziorvosi körzet közül az egyik most helyettesítéssel működik. Ahhoz, hogy a második praxist is be tudják tölteni, a falunak biztosítania kell a rendelő felszerelését, ez előfeltétele annak, hogy új orvos jöhessen Csanytelekre. A leendő háziorvossal, aki maga is szívesen jönne a településre, előrehaladott tárgyalásokat folytattak, így amint berendezték az új rendelőt, rövidesen kezdődhet a rendelés. Ezt legkésőbb február második felére szeretnék megvalósítani.