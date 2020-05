Új honlapon gyűjtik az álláslehetőséget

Csongrád megyében is számos nyitott pozíció várja az álláskeresőket. Makón, Újszentivánon és Szegeden is keresnek dolgozókat az újonnan indult adatbázis, a kitoboroz.talantuno.hu szerint.

Többek között állatorvost, me­­zőgazdasági gépkezelőt, húsipari betanított munkást, számviteli munkatársat, sofőrt, targoncást, szoftvertesztelőt, építészmérnököt, lakatost és víz­­szerelőt is keresnek a megyeszékhelyen. Az utóbbi két álláslehetőségből Makón is találni, ahol HR-szakember, kommunikációs munkatárs, villanyszerelő, raktáros, vagyonőr és takarító jelentkezését is várják a cégek. Újszentivánon is van munkalehetőség, ott kertkarbantartót keresnek.

Mindez a kitoboroz.talantuno.hu oldalon olvasható. Egy közösségi kezdeményezés során jön létre a nyilvános adatbázis, amely jól szemlélteti, hogy a krízishelyzetben mely cégek keresnek aktívan munkaerőt. Néhány héten be­­lül több tízezren keresték fel az oldalt, amelynek egyik megálmodója Kelliár Zsolt volt.

A Talentuno ügyvezetője az M1 csatornának adott interjújában elmondta, egy egészen egyszerű felületet hoztak létre, amelyen találni egy listát azokról a cégekről, amelyek állást hirdetnek, illetve ezeket egy térképen is megjelenítik. Így jól látható, hogy melyik cég hol van az adott településen belül.

A céljuk az volt, hogy gyorsan átlátható és gyorsan kezelhető legyen az oldal, illetve ha az álláskereső rákattint egy-egy pozícióra, akkor rögtön átnavigálja őt arra a felületre, ahol azonnal jelentkezni tud online a munkára. Már több száz cég jelen van a listában, naponta húsz-harminc friss hirdetéssel bővül az adatbázis. Nem csupán a cégek tudnak jelentkezni, hanem bárki ajánlhat álláslehetőséget, ha a környezetében van olyan vállalat, amelyről tudja, hogy munkaerőt keres. A beérkezett ajánlásokat folyamatosan felülvizsgálják, csak ezt követően jelennek meg a felületen.

A legtöbb nyitott pozíció a fővárosban van, amelyet a na­­gyobb megyeszékhelyek kö­­vetnek, mint Szeged, Debre­cen vagy Győr. Ugyanakkor vannak egészen kicsi vidéki te­­lepülések is, ahol például egy pék- vagy asztalosüzem jelezte, hogy van szabad állás.