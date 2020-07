Új irodákat kaptak a polgárőrök – Galéria

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Szeged Határrendészeti Kirendeltségének Moszkvai körúti épületében kapott két új irodát a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége.

Az irodákat július 29-én adták át, és a polgárőrök ingyen használhatják azokat. Az átadóünnepségen Dakos József, a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője elmondta, hogy a rendőrségnek a megyében évek óta jó a kapcsolata a polgárőrséggel. A tábornok kiemelte, a szervezet komoly segítségükre volt a 2015-ös migrációs válságkor, de számtalanszor segítettek például akkor, amikor több tíz kilométeres kocsisor torlódott fel a határátkelőkön.

Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke szintén a migrációs válsághelyzet kezelését emelte ki beszédében. De elmondta azt is, hogy a polgárőrökre az élet szinte minden területén lehet számítani, ilyen például az idős, tanyákon élők segítése. Az elnök a megyei polgárőr szövetséget az egyik legjobban működőnek nevezte, és elmondta, hogy sokan, más megyékből is ide jelentkeznek, hogy itt szolgálhassanak.

A Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szövetség tevékenységi köre az általános feladatokon túlmenően kiterjed a „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek”, a „Külterületek biztonságáért”, „ A nagyvárosi bűnmegelőzés” projekt gyakorlati megvalósítására is. Természetesen számos más központilag és régiós szinten meghirdetett programban is részt vesznek, szorosan együttműködve az Országos Polgárőr Szövetséggel és a kiemelkedő stratégiai partnerekkel is.