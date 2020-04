Új kötetekkel várja az újranyitást a szentesi könyvtár

A koronavírus miatt ideiglenesen bezártak a város kulturális intézményei, de a „tetszhalott” állapot csak látszólagos, a falak mögött folytatódik a munka.

Így van ez a Szentes Városi Könyvtárban is, ahol a Gyermekkönyvtárban irodákat újítanak fel önerőből, de a könyvbeszerzés és -feldolgozás is folyik, tudtuk meg Sallainé Gresó Klára igazgatótól. – A kötelező bezárás alatt is aktív munka folyik a szentesi könyvtárban, jelenleg épp a Gyermekkönyvtár két irodája kap új padlóburkolatot. A munkákat a kollégák saját kezűleg végzik, így költséghatékonyan készül el, csak az anyagokat kellett beszerezni – beszélt a felújításokról a könyvtárigazgató.

Emellett természetesen a hagyományos könyvtári munkák is haladnak, a könyvtárosok javítják a régi könyveket és feldolgozzák az új rendeléseket is, készülnek a jövőbeni újranyitásra. – Folyik az állományrendezés mind a két épületben, a kollégák végzik a jelzetjavításokat és a megrongálódott könyvek ragasztását. A helyzet miatt ugyan lényegesen kevesebb könyvet adunk ki, de a beszerzés ettől függetlenül folyamatos. Így mire helyreáll a rend, sok új könyvvel fogadjuk kedves olvasóinkat – mondta Sallainé Gresó Klára.