Új lendületben a BMX cross Vásárhelyen – Galéria

A vásárhelyi BMX cross szakág hetente háromszor, kedden, csütörtökön és vasárnap tartja edzéseit 18 és 19 óra 30 perc között a Kása erdőben, a Nap utcai pályán. A fiatalok fejlődését felnőttek segítik. Hódmezővásárhelyen 1993-ban tartották az első, 2014-ben az utolsó országos bajnokságot. A Kása erdőben kialakított területen most ismét megindult az élet, sok a lelkes fiatal, közben a BMX cross szakág csatlakozott a Hódmezővásárhely BMX Riders – Alföldi Kerekesek Egyesületéhez. Szűcs Péter, a veteránok egyike úgy érzi, ismét megindult a mozgolódás, az ország más pontjain és Vásárhelyen is. Látja, ahogy generációja tagjai visszatérnek gyerekeikkel a pályára. – Szeretnénk, ha ez a sport azt az élményt adná nekik is, amit hajdanán nekünk – mondja, és láthatóan mindent megtesz a sportág népszerűsítéséért. Szeretné, ha a mostani fiatalok megállnák helyüket országos és nemzetközi versenyeken.