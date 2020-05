Új mentőautó állt szolgálatba Szegeden

Tavaly óta 254 új mentőautóval bővül az Országos Mentőszolgálat gépjárműflottája kormányzati forrásból. Legutóbb 20 új gépkocsit adtak át május 10-én, a Mentők napja alkalmából. A fejlesztésből Szeged is részesült.

– Az autók kialakításánál kulcsfontosságú a menetbiztonság és a munkabiztonság. A most érkezett jármű világviszonylatban is kiemelkedő mindkét szempontból. Összkerék-meghajtású, és a rendszer a terhelésnek megfelelően osztja el a nyomatékot a kerekek között. Légrugóval is rendelkezik, ami a beteg kényelmét szolgálja és csökkenti a szállítási traumát, vagyis nem rázkódik hátul a beteg – tájékoztatta lapunkat Hangai József, az OMSZ Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet kommunikációs munkatársa.

Az új mentőkocsi jól látható és hallható, az utóbbi érdekében két szirénával szerelték fel. Kialakításánál a mentők véleményét is figyelembe vették, így számos védelmi funkció mellett egy rámpával is rendelkezik.

– Ez főként bajtársaink egészségének megóvása miatt fontos, hiszen ennek segítségével már nem derékból kell beemelniük a beteget a kocsiba, hanem a rámpán tudják betolni – mutatott rá.

Az idei fejlesztéssel az autók átlagéletkora 5 év alá csökken, ami Európában is egyedülálló. Hamarosan Hódmezővásárhelyre és Szentesre is érkezik az új mentőautókból.