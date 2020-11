Új módszerekkel segítik a szülők iskolaválasztását

A családok megszólításához a hagyományos módszerektől eltérő új utakat keresnek a pedagógusok. A leendő elsősök szüleit az iskolaválasztás fontos döntésében egyelőre a személyes találkozások nélkül segítik.

– Ugyan nem találkozhatunk személyesen a szülőkkel és le­­endő elsőseinkkel, de kihasználjuk a digitális technológiát – mondta Magyar Andrea, a vá­­sárhelyi Domonkos-nővérek Ének-zenei Általános Iskolája igazgatónője. Megújult honlapjukkal együtt a hírlevél is a kapcsolattartás egyik formája, folyamatosan informálhatják feliratkozóikat az intézmény mindennapjairól, a sporttevékenységről, a művészeti életről.

– Az iskolaválasztás a szülőknek és az óvodából ballagó gyerekeknek hatalmas fel­adat, jól tudjuk – mondta az intézményvezető, aki szerint különösen fontos az alkalmazott módszereik, a pedagógiai szándékaik bemutatása. Az új kezdeményezésként elindított hírlevél mellett a weboldalukat a közösségi oldaluk tartalmával szinkronban frissítik.

– Az adventi készülődéskor rendszerint már invitáljuk a családokat a közös programokra, kötetlen ismerkedésre – hangsúlyozta Juhászné Wolf Edit, a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola igazgatónője, akinek tapasztalatai szerint már ősszel foglalkoztatja a szülőket az iskolaválasztás. Megnyugtatja őket a személyes tájékozódás, ismerkedés az intézményi légkörrel és a tanítókkal. A tapasztalatok szerint a szülők és a gyerekek közösen döntenek, amit a pedagógusok személyisége, a szimpátia is meghatároz.

Az igazgatónő bizakodó, hogy megtalálják a szülőkhöz vezető utat, egyelőre szórólapokkal, is­­mertetőkkel, a honlapjukon el­­helyezett információkkal.

Csongrádon, a Nagyboldog­asszony Katolikus Általános Is­kolában szintén az online térre korlátozódik a kommunikáció.

– Most ünnepeltük az iskolánk fennállásának százhatvanadik évfordulóját, arra is készítettünk egy videót, az óvodásokat és szüleiket is így szeretnénk megszólítani. Egy bemutatkozó videó készül majd a tanítónőkről is, illetve szervezünk online fogadóórát is, ahol az igazgató mellett a leendő elsőseinket váró tanítókkal is lehet beszélgetni előre meghatározott napokon és időpontokban – számolt be terveikről Kőrösi Tibor, az iskola igazgatója.

– Nem lesz szokatlan ez a módszer, már a digitális oktatásban is bevált. Eddig is jól mozogtunk az online térben, most sem éri majd meglepetésként a szülőket, hogy ilyen módon szólítjuk meg őket – tette hozzá.