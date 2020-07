Új parkoló és feljáró épül a Derkovits fasoron

Hetek óta építkezés zajlik Szegeden, a Derkovits fasor 7–11. szám alatti épületnél, ahol az ÁNTSZ Szegedi, Mórahalmi Kistérségi Intézete található. Az ingatlan a kormány tulajdona, ugyanakkor a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal épülete, ezért megkérdeztük az intézményt, milyen munkát végeznek most ott az építőipari szakemberek.

Elmondták, az elmúlt évtize­dek alatt tönkrement az utcai parkoló. A betonfelület elmorzsálódott, az aknafedlapok el­mozdultak, valamint a víznyelő rácsok sem látták el megfelelően a funkciójukat. Tehát balesetveszélyessé vált a parkoló. Most hazai és saját forrásból megújították, már használható. Szintén jelentős összeget fordítanak az épület előtti feljáróra. Jelenleg ezen dolgoznak, mert eddig komoly gondot okozott a mozgáskorlátozottaknak az intézetbe bejutni. Emiatt az előtérben is építkeznek a szakemberek, akik a lépcsőket is rendezik majd.

A regionális rendszerre való átállás miatt még 2007-ben költözött a Korányi fasorra az akkor még Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, ma már Nemzeti Népegészségügyi Központ. Akkor szüntették meg a Sólyom utcai és az odesszai irodát is, amiket végül eladtak. Tizenhárom évvel ezelőtt a számítógépes rendszert és a négyszázhúsz folyóméternyi irattárt is átköltöztették Újszegedre.