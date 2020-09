Új pénzügyi verseny indul középiskolásoknak

Megnyílt a Legyél te is pénzügyi junior klasszis! diákverseny regisztrációs felülete, amelyre folyamatosan jelentkezhetnek a középiskolás diákok. A szervezők nem elitversenyt szeretnének, ezért a szakgimnáziumok, a technikumok és a szakképző iskolák tanulóira is számítanak.

Az idén induló diákverseny célja megtanítani az alapvető pénzügyi ismeretekre azokat a tanulókat is, akik kevesebbet találkoznak a hétköznapok során olyannal, hogy miképp működik egy családi költségvetés, miért foglalkozzon a nyugdíjával egy pályakezdő, miért és hogyan kell adót fizetni. Miből tud félretenni az, akinek alacsony a fizetése, megéri-e szakmát szerezni és továbbtanulni, lehet-e ehhez hitelt felvenni. Vagy hogyan fizethetünk a mobiltelefonunkkal, mire jó a csok, miként kerülhetjük el a pénzügyi csalókat.

Számtalan gyakorlati kérdés, amelyekre a szervezők külön e célra fejlesztett tudás­anyagot kínálnak a jelentkezőknek. 4 fős csapatok regisztrálását várják a két online fordulóból és a novemberi budapesti, személyes megjelenéssel járó döntőből álló versenyre. A diakforum.hu oldalon minden információ megtalálható, a versenyre szeptember 30-áig lehet jelentkezni.

A versenyt és diákfórumot egyebek között az MNB Pallas Athéné Alapítványa, az Erste Bank, a NAV, a Diákhitel Központ, a Fundamenta Lakáskassza és a Magyar Biztosítók Szövetsége is támogatja. Nemcsak szakmai oldalról, hanem értékes nyereményekkel – köztük bécsi tanulmányúttal – is. Ezentúl 200 ezer forint összegű ajándékutalvány, fejenként 100 ezres tárgynyeremény is szerepel a legjobbaknak felajánlott jutalmak között – és nem csak a végső győzteseket díjazzák a szervezők.

A fővédnök Patai Mihály, az MNB alelnöke, a versenyt segítő szakmai testület vezetője Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök, volt ipari miniszter, a Corvinus Egyetem professzora.