Új reakciógomb jött a Facebookra a koronavírus miatt

Mára szinte elképzelhetetlen, hogy a lájkon kívül ne fejezhetnénk ki véleményünket máshogyan a Facebookon. A cég mégis két éve azt közölte, hogy nem készítenek újabb átmeneti gombokat. Ilyen volt a szivárvány színű zászló a Pride-hónapban, vagy anyák napján a lila virág. Épp ezért meglepő, hogy most egy újabb gombbal gazdagodott a reakciók sora a Facebookon, egy szívet átölelő sárga alakkal.

Emellé a következő gomb Messengerre érkezik, ami egy lila, pulzáló szív lesz. A két új ikon hasonló jelentéssel bír. Együttérzést, szeretetet és támogatást is ki lehet fejezni vele a nehéz időkre való tekintettel. Alexandru Voica, a Facebook régiós kommunikációs menedzserének Twitter-bejegyzése is ezeket támasztja alá.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020