Új szárnnyal bővült a szegedi fül-orr-gégészeti klinika

Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár az MTI-nek kedden elmondta, a klinika új szárnya a 21. századi igényeknek megfelelő műtőkkel, betegellátó és kiszolgáló egységekkel az intézmény működésében funkcionálisan is újat hozott.

Hozzátette, hogy

javult a Szegeden és a térségben élő páciensek ellátása, a dolgozók munkakörülményei is jobbá váltak, továbbá a klinikán olyan beavatkozásokat is végeznek, amelyekre a határon túlról is érkeznek betegek.