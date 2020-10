Új táblákkal üdvözöl Szentes

Frissült a szentesi arculat: a településre érkezőket három új üdvözlőtábla fogadja az utak mentén. Az óriásplakátok célja, hogy bemutassa a helyi értékeket az erre utazóknak és pozitív képet alakítson ki a városról.

Egy éve állnak nagy méretű üdvözlőtáblák a Szentes felé vezető utak mellett, a kék alapon sárga feliratos táblák azonban a közvélemény szerint inkább ártottak, mintsem használtak a városképnek, ezért egy frissítés keretében lecserélték az összeset. Az új üdvözlőtáblákon a helyi sajátosságokat, értékeket szeretnék megmutatni.

– A lakossági visszajelzések elég negatívak voltak az előző táblákkal kapcsolatban. Nyáron kezdtük el vizsgálni más településeket, hogy miként köszöntik az érkezőket, ez alapján tizenkét látványtervet készítettünk a szentesi sajátosságoknak megfelelően, amiből hármat választottak ki – részletezte Halupa-Bogyó Eszter, a tervező Szentesi Élet Kft. ügyvezetője.

A táblák bemutatásán Szabó Zoltán polgármester kiemelte, a korábbihoz képest többet mondó, színesebb plakátokat szerettek volna felállítani az utak mellett. Hozzátette, a város turisztikai fő irányaként a sport- és edzőtábor-turizmust jelölték ki, így a legforgalmasabb, a 451-es út melletti táblán a férfi vízilabdacsapat és Vörös Viktor junior világbajnok, háromszoros magyar bajnok, Magyar kupa győztes vízilabdázó köszönti a látogatókat.

A 45-ös út Hódmezővásárhely, illetve Kunszentmárton felől bejövő szakaszán a Megyeháza és a Kossuth tér képe, valamint egy fürt paradicsom fotója fogadja a városba érkezőket: előbbi a hangulatos belvárost, utóbbi pedig Szentes a hazai zöldségtermesztésben betöltött szerepét szeretné bemutatni. Szabó Zoltán hozzátette, a „Megérkeztél!” felirat és fotók együtt egy pozitív benyomást keltenek.

A városvezető elmondta azt is, a táblák méretét szeretnék egységesíteni, valamint gondolkodnak a megvilágításuk megoldásán is, emellett pedig a tartalmukat is időnként szeretnék frissíteni.