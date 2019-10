Új utakat kapnak a dorozsmaiak

Az Öreghegyen már elindult, a Vályogos utcában pedig előreláthatólag a napokban kezdődik meg a munka. Fejlődő pályára állt Dorozsma.

Akár napokon belül elkezdődhet a Vályogos utca aszfaltozása Kiskundorozsmán, jelenleg a kivitelező és az önkormányzat közötti szerződés aláírására várnak – erről Mihálffy Béla önkormányzati képviselő tájékoztatta lapunkat. Az utca fejlesztéséről még tavaly novemberben döntöttek, a körzet képviselőinek lobbizása eredményeként 30 millió forintot különítettek el erre a célra. Azt mondta, közös munkával sikerült elérniük, hogy új utat kapjanak a dorozsmaiak a Vitorla és Derce utca közötti szakaszon, de jövőbeni tervük, hogy a Törő utca és a Dobos utca közötti részt is járhatóvá teszik.

Jó hírként számolt be arról is, hogy a héten elkezdődött az útépítés az Öreghegy dűlőn, amit ugyanúgy hosszú hónapokon át tartó lobbizással sikerült kijárni. Több tízmillió forintból, a Vidékfejlesztési Program támogatásával készül el a négy méter széles útalap, ami szórt bitumenburkolatot kap. Mihálffy hozzátette, a jövőben is kiemelt hangsúlyt szeretne helyezni a Sziksóson, a Subasán és az Öreghegyen élők életminőségének javítására.

Megindulhat hamarosan a Bordányt Sziksósfürdővel összekötő kerékpárút dorozsmai szakaszának kiépítése is, melyre 400 millió forintos európai uniós támogatást nyert tavaly nyáron a szegedi önkormányzat. Mihálffy Bélától megtudtuk, az első közbeszerzés sikertelen volt, hiszen az elnyert összegnél jóval magasabb árajánlat érkezett kivitelezésre, így ismét meghirdetik az eljárást, és a forrást is kibővítették a város segítségével.

A Jerney óvoda és iskola 300-300 millió forintos renoválása is a közbeszerzések miatt csúszik, de a képviselő azt közölte, néhány hónapon belül szeretnék elindítani, sőt sikerült kijárni azt is, hogy az iskola előtt parkolók épüljenek, hiszen erre nagy az igény. Megtudtuk, jövő tavasszal az Ocskó utca is aszfaltburkolatot kap a városüzemeltetési bizottság döntése alapján.

Forrás egyelőre nincs, terv viszont már van arra, hogy a régi dorozsmai művelődési házat is felújítsák, amelyben báltermet alakítanának ki, továbbá két új fitneszparkot kapnának a dorozsmaiak, megújulna az első világháborús emlékmű, míg a Hősök ligetében a közvilágítást fejlesztenék.