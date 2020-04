Újabb árverés a makói kórháznak

Lapunk egyik cikke nyomán most a Makó Anno könyvsorozat szerkesztője és kiadója, Halász Tamás tett felajánlást az egészségügy támogatására. Közösségi oldalán a könyvsorozat darabjainak kéziratát bocsátja jótékony célú árverésre.

– Miután a Délmagyarországban láttam, hogy Börcsök Ró­bert felajánlotta árverésre, a makói kórház javára az egyik festményét és 110 ezer forintot gyűjtött össze, elhatároztam, hogy én is segítek valahogy – mondta lapunknak a makói Halász Tamás. A városban őt a legtöbben úgy ismerik, mint a népszerű Makó Anno könyvsorozat szerkesztőjét, kiadóját, amelynek kötetei az egykori Makót idézik meg régi képeslapok és fotók révén – a könyvek kiadását hobbinak, szenvedély­­nek tekinti. Mi nem csak a könyvek kapcsán írtunk róla: ő volt például az, aki hivatalosan is kezdeményezte, hogy állítsák helyre a haladó szellemiségű főnemes, Návay Lajos egykor a városháza előtt álló szobrát.

Halász Tamás azt mondta, azért is segíteni akar, mert a felesége is az egészségügyben dolgozik, és az édesanyja is ott dolgozott. A Makó Anno sorozat hat kötete, valamint a Makó sportja képekben című könyv – utóbbi Ménesi Gábor felajánlása – kézirataira az ő Facebook-oldalán lehet licitálni vasárnap délig.

A közösségi oldalon a kéziratok megtekinthetők, és az is látható, hogy rajtuk néhol javítási, mó­­dosítási javaslatok vannak. A kéziratok egyenkénti ki­­kiáltási ára 15 ezer forint, a licitlépcső pedig ezer forint. A befolyt összeget a felajánlók nevében a makói kórház telephelyvezetőjének fogja átadni védőfelszerelések vásárlására. Hangsúlyozta: ezzel nem a könyvsorozatnak akar reklámot csinálni, hiszen annak kö­­teteit már az utolsó szálig elkapkodták.