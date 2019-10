A 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat résztvevői a hivatalos programok után Mártélyon, a MANK üdülőterületi alkotóházánál találkoztak, követlen beszélgetésen vettek részt. Itt történt meg a vásárhelyi művésztelep műtermeinek jelképes kulcsátadása is.

– Számunkra és számukra is felfrissülés, hogy úton hazafelé betérhetnek egy baráti beszélgetésre hozzánk – mondta Rapcsák Katalin, az alkotóház és a művészeti telep vezetője.

A MANK, a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. háromévente pályáztatja meg a hódmezővásárhelyi művésztelep 4 műtermét. A mártélyi művésztalálkozón került sor a jelképes kulcsátadásra.

– Itt azok a művészek dolgozhatnak, akiknek otthon nincs alkotási lehetőségük, vagy közösségben szeretnének dolgozni. Az első három éves cikluson túl vagyunk, nagy sikerként könyvelhetjük el. A művésztelep felpezsdült. Fiatalokat és időseket is sikerült bevonzanunk. Új érdeklődő közönség alakult ki, azáltal, hogy a művésztelep nyitottá vált. A lakosok közelebb kerültek az alkotókhoz és a műalkotásokhoz is – mondta a művésztelep vezetője.

Az elmúlt három évben Sonkoly Tibor festőművész, Donka Gergely grafikusművész, Máté Hunor festőművész, valamint a Munkácsy-díjas Kotormán Norbert és testvére, Kotormán László szobrászművészek alkottak a művésztelepen. Az alkotók önálló tárlaton is bemutatkoztak a nagyközönségnek.

– Izgalommal várom a következő három évet. Biztos vagyok benne, hogy sok különleges alkotás születik majd a művészeink keze által. Kotormán Norbert és Sonkoly Tibor továbbra is maradt a művésztelepen. Nagy örömünkre Szabó Klára Petra, a legújabb Tornyai-plakettes képzőművészünk is bekerült a művésztelepre. Ez számunkra nagy büszkeség. Szabó Klára Petrát a magyar képzőművészet az Őszi Tárlatnak köszönheti. Négyéves volt, amikor szüleivel ellátogatott az Őszi Tárlatra. Az ott látottak akkora hatást gyakoroltak rá, hogy elhatározta, ő is képzőművész lesz. Radics Márk, a MűHáz Egyesület vezetője az elmúlt időszakban Budapesten élt, de most hazaköltözik. Reméljük a fiatal vásárhelyi művészeket is megmozgatja majd tevékenysége által.