Újabb kerékpárút épül Szegeden uniós forrásból

Olvasói jelzés érkezett lapunkhoz, hogy a Murányi utca végén bontják a gátat.

Olvasónk úgy tudja, kerékpárút-építés miatt van erre szükség, azonban aggódik, hogy az építkezés miatt komoly kár keletkezhet a gátban. Kedden Nagy Sándor alpolgármester sajtótájékoztatóján kiderült, elindult a megyeszékhelyen a kerékpárút-hálózat fejlesztésének második üteme, ennek részeként épül ki a Szeged–Baktó közti kerékpáros kapcsolat a Szélső sortól a Körtöltésig az Algyői út mentén. A 113 méteres gyalogos és kerékpáros szakasz a töltésen átvezetve csatlakozik a Murányi utcához.

A tervek szerint a jövő év első negyedévében vehetik majd birtokba a szegediek a szakaszt, ahogyan a Dorozsmai úttól a gumigyárig vezető utat is, amelynek szintén a héten indult el a fejlesztése. Az 5-ös út mellett új kerékpárút épül több mint hatszáz méteren, így közösségi közlekedéssel jobban megközelíthető lesz a logisztikai központ. A Back Bernát utcában is dolgoznak egy kilométeren: a biztonságos közlekedés érdekében kerékpárnyomokat festenek fel, és egy buszmegállópárt is kialakítanak. Összesen 532 millió forintot költenek most a város kerékpáros közlekedésének fejlesztésére, ebből 500 millió forint uniós forrás, a fennmaradó összeget a város költségvetéséből teszik hozzá.